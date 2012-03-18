19 марта Лукашенко примет участие в заседании Межгоссовета Евразийского экономического сообщества в Москве

Президент Беларуси направился с рабочим визитом в России. В понедельник Александр Лукашенко примет участие в заседании Межгоссовета Евразийского экономического сообщества.

Это интеграционное объединение входят Беларусь, Россия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. В Москве президенты обсудят дальнейшее взаимодействие этих государств в условиях создания и развития Единого экономического пространства Беларуси, России и Казахстана.

В Москву Александр Лукашенко вылетел несколько часов назад, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евразийское экономическое сообщество, а оно действует уже более 10 лет, планируется преобразовать в новое интеграционное объединение. Именно об этом пойдет речь в понедельник на встрече глав государств ЕврАзЭС. Здесь же может быть принято и важное решение по этому вопросу. Ожидается, что в саммите примут участие и лидеры государств-наблюдателей при сообществе – Армении, Молдовы и Украины.