После трех лет без президента Молдова выбрала главу государства

16 марта. Выпуск новостей в 13.30

Новым президентом Молдовы избран Николай Тимофти. За председателя Высшего Совета магистратуры проголосовали все 62 депутата, принявших участие в заседании, при необходимом минимуме голосов в 61. Выборы признаны состоявшимися.

Николай Тимофти стал четвертым по счету президентом Молдовы в ее современной истории.

16 марта. Выпуск новостей в 10.30

Специальное заседание проходит в эти минуты в Парламенте. Единственным кандидатом на пост главы государства является председатель Высшего совета магистратуры республики Николай Тимофти, чью кандидатуру выдвинули депутаты. Для избрания необходимо будет набрать три пятых голосов.

Лидеры правящей в Молдове коалиции выразили надежду, что сегодня выборы все-таки состоятся и в республике будет преодолен длительный политический кризис, страна продолжит курс нормального развития и проведение важных реформ.

Молдова уже третий год живет без избранного президента, что является мировым рекордом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.