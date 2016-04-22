Учителя и врачи, аграрии и промышленники обсуждают темы, поднятые Президентом Беларуси в Послании

Новости Беларуси. Главное политическое событие этих дней — Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию. Темы, поднятые главой государства, продолжают активно обсуждать в обществе. Ведь во время выступления были затронуты практически все вопросы, волнующие сегодня белорусов. Это и образование, и медицина, и пенсионное обеспечение. Александр Лукашенко также отметил необходимость оптимизировать госаппарат, коснулся молодёжной политики, сотрудничества на международной арене. Выполнением стратегических задач, озвученных Президентом в Послании, сейчас предстоит заняться на местах.

Послание народу и Национальному собранию – событие программное, но интерес к нему подогревает все, что происходит и в Беларуси, и за ее пределами.

По итогам, газеты, интернет-ресурсы, в том числе и зарубежные, выходят с главными цитатами и тезисами в заголовках. По ним можно определить, какие темы волнуют общество. Что будут обсуждать на улице ближайшие несколько дней.

Белорусы:

Я думаю, что разносторонние отношения по всем направлениям нам просто необходимы. Наша страна маленькая. Мы должны уметь налаживать контакт со всеми странами.

Для меня лично, наверное, здоровье, потому что все-таки уже возраст. Образование, потому что внуки есть.

То, что учебники старого образца, я могу согласиться. Но старые технологии, старые методы. Сейчас же новые методики изобретают каждый день.

Найти новые точки роста экономики. Актуальное состояние дел буквально заставило с новой энергией искать инвестиции, снижать себестоимость продукции, варианты с альтернативной энергетикой. Главный финансовый индикатор – курс белорусского рубля – чувствует себя все увереннее. Президент рекомендует меньше увязывать доллар с национальной экономикой.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дедолларизация невозможна без изменения сознания, психологии людей, привыкших всё считать в «условных единицах».

Рекомендация – отказаться от привязки налогов, пошлин, арендной платы, тарифов к иностранной валюте. Установить их в белорусских рублях.

Валерий Полховский, финансовый аналитик:

Период дедолларизации в настоящий момент очень подходящий. В связи с этим Национальный банк у нас сейчас к новым денежным знакам, проводит деноминацию. И это один из достаточно важных моментов.

Сельское хозяйство – визитная карточка Беларуси. Многие наши продукты стали брендами международного масштаба. И это заслуга передовых хозяйств. Но есть и организации, которые не дотягивают до высокой планки.

Александр Лукашенко:

По итогам прошедшего года, почти каждая четвертая сельхозорганизация убыточна. Важнейший элемент оздоровления экономики села – это вытягивание отстающих коллективов до уровня средних, а тех, в свою очередь, — до передовиков.

Такое руководство к действию уже показало свою эффективность на практике. По мнению одного из сенаторов, а также руководителя крупнейшего агрокомбината, главное в этом деле – найти золотую середину.

Николай Радоман, председатель СПК «Агрокомбинат Снов», член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Мы уже не один год работаем по данной схеме. Вот мы присоединили 4 года одно хозяйство, в прошлом году второе хозяйство. И конечно, будем дальше развиваться.

Оптимизация численности – вариант снижения затрат, который лежит на поверхности. Но пользоваться им надо очень осторожно. Увольнение «в чисто поле» для предприятия с именем и традициями – последнее дело. Но даже у станка должны остаться самые достойные.

Александр Лукашенко:

Людей руководители должны взять за руку, перевести через дорогу и трудоустроить (вместе с местными органами власти) на новом рабочем месте.

На МАЗе парируют: кадровая политика была и остается взвешенной. Время сложное – это да, но право на труд ставят во главу угла.

Сергей Захаревич, заместитель генерального директора по реализации грузовой техники ОАО «Минский автомобильный завод»:

На сегодняшний момент мы открыты к трудоустройству. Инициативных молодых людей, которые готовы продвигать нашу продукцию на внешних рынках.

Обширный блок в выступлении был посвящен образованию. Его уже обсуждают педагоги. Поддержка молодых специалистов, зарплаты учителей, их функции. Совершенствовать систему образования нужно. Но главное — заинтересовать молодых специалистов.

Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Глава государства поставил еще раз эту задачу нам. Внимательно изучить ситуацию с заработной платой не только молодых специалистов, а вообще молодых педагогов, потому что для нас это очень важно.

В развитие — разговор о статусе педагога. Зачастую это не просто профессия — призвание. Каждый учитель еще и воспитатель для юных школьников.

Инесса Зубрилина, старший преподаватель Минского государственного лингвистического университета, учитель ГУО "Гимназия №4 г.Минска":

Учить можно дистанционно, а вот воспитать нельзя. И только учитель и та функция, та роль, которую он играет в школе, в классе, в жизни каждого ребенка незаменима и неизменна.

В адрес торговли снова – важный тезис, с каждым разом все более настойчиво: создать мощный антимонопольный орган. Вопрос решен: это будет новое, 25-е по счету белорусское министерство. Указ уже разработан Минторгом.

Владимир Колтович, министр торговли Республики Беларусь:

Вся вертикаль будет выстроена на местах без двойного подчинения, то есть антимонопольные органы в областных центрах будут подчиняться только Министерству торговли. Мы планируем объединить структурно торговую инспекцию, которая у нас есть, с антимонопольными органами.

Еще на местах сегодня много говорят о медицине. Только за прошлый год смертность, к примеру, на Гомельщине сократилась на 30%. Так называемые демографические ножницы практически сомкнулись. Для того чтобы рождаемость окончательно превысила смертность, в регионе остался лишь один шаг.

Светлана Мальцева, заместитель главного врача Гомельской областной клинической больницы:

К счастью, за последние несколько лет в нашем регионе рождаемость увеличивается. На каждую тысячу населения рождается 13-15 новорожденных детей в год. Это очень хороший показатель, нас он очень радует.

В Беларуси действуют 3300 религиозных организаций, 25 конфессий и направлений. Страну называют образцом толерантности в религиозном плане.

Репутация островка безопасности в центре Европы сделала Минск главной площадкой мирных переговоров по Украине. А в целом, внешняя политика была одним из самых серьезных блоков в выступлении Президента.

Сергей Кизима, доктор политических наук, заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Беларуси придется играть более сильную роль в мировой политике. Не потому что мы рвемся, а потому что сама жизнь заставляет, потому что от нас этого хотят. Востребован белорусский опыт мирного совместного проживания представителей разных религий. Хотелось бы, конечно, чтобы белорусский пример мирного сосуществования, продуктивного, с уважением друг к другу представителей разных религий играл все большее и большее значение на планете.

С трибуны прозвучала старая истина, актуальная и сегодня. В контексте защиты своего информационного пространства: к штыку приравнять перо.

Александр Лукашенко:

Но то ли штык подзатупился, то ли перо потеряли... Вот эту боевитость, умение активно и профессионально вести дискуссию, отстаивать конструктивную позицию сегодня как никогда важно взять на вооружение нашим газетам, журналам, телеканалам.

За штыками – это к министру обороны – в шутку продолжил президент. Ну а доля правды относилась к другому министерству. Где, конечно, посыл услышали.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Вам – задание. Работать лучше, работать динамичнее, работать агрессивнее. Когда я говорю вам, я говорю – нам с вами, нашей информационной сфере.

Реакции информационной сферы и не только, все мы стали свидетелями. А результат – дело не одного дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.