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В белорусское посольство в Киеве поступает множество обращений по вопросу переезда в Беларусь

17 апреля 2014 10:19
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Новости Украины. В белорусское посольство в Киеве поступает множество обращений по вопросу переезда в Беларусь. Об этом сообщили во внешне-политическом ведомстве нашей страны. Там уточнили, что речь об украинских гражданах, однако в соседней стране проживает достаточно большое количество и выходцев из Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:
В наше посольство в Киеве поступает достаточно большое количество звонков, обращений от граждан, которые уточняют правила переезда в Республику Беларусь. Как известно, в Украине проживает достаточно большое количество выходцев из Беларуси и белорусских граждан на постоянном жительстве.

# Беларусь-Украина # Дмитрий Мирончик

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