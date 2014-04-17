Новости Украины. В белорусское посольство в Киеве поступает множество обращений по вопросу переезда в Беларусь. Об этом сообщили во внешне-политическом ведомстве нашей страны. Там уточнили, что речь об украинских гражданах, однако в соседней стране проживает достаточно большое количество и выходцев из Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

В наше посольство в Киеве поступает достаточно большое количество звонков, обращений от граждан, которые уточняют правила переезда в Республику Беларусь. Как известно, в Украине проживает достаточно большое количество выходцев из Беларуси и белорусских граждан на постоянном жительстве.