Внешняя задолженность Польши составляет около 110 млрд. евро

Внешний долг Польши по состоянию на конец 2005 года вырос на 15 млрд. евро в сравнении с последним кварталом 2004 года и на 35 млрд. евро в сравнении с 2000 годом. Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на Национальный банк Польши.10 млрд. евро долга осталось в наследство от Польской Народной Республики. В настоящее время задолженность иностранным финансовым учреждениям, фирмам и организациям составляет 46% годового внутреннего валового продукта Польши. Основные должники - правительство Республики Польша и муниципальные власти. За польскими фирмами или филиалами зарубежных фирм числится 45,8 млрд. евро долга. Экономисты считают, что в текущем году внешняя задолженность Польши увеличится на более чем 10 млрд. евро. Дело в том, что правительство РП должно найти дополнительные финансовые средства на покрытие растущих процентов от задолженности и на финансирование бюджетного дефицита. Согласно подсчетам в 2006 году бюджетный дефицит составит около 8 млрд. евро. Однако аналитики предупреждают, что ситуация может измениться в худшую сторону, потому что финансовый рынок в Польше болезненно реагирует на любые изменения на политической арене страны. Кроме того, на падение курса злотого влияние могут оказать глобальные экономические процессы, к примеру, рост цен на нефть.