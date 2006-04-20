Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский отправился 20 апреля с официальным визитом на Кубу.В составе правительственной делегации представители руководства Министерства промышленности, Минтранса, Госкомавиации, концернов "Белгоспищепром", Белнефтехим", "Беллегпром". Деловые круги нашей республики на Кубе будут представлять генеральные директора МТЗ, БелАЗа, Минского моторного завода, ОАО "Белшина", Оршанского льнокомбината и других предприятий машиностроения, пищевой и перерабатывающей отрасли, легкой промышленности. В программе визита, который продлится до 23 апреля, намечена встреча Сергея Сидорского с председателем Государственного Совета и Совета Министров Республики Куба Фиделем Кастро Рус. Запланированы также переговоры белорусского премьер-министра с председателем Национальной ассамблеи народной власти Республики Куба Рикардо Аларконом де Кесада. Сергей Сидорский посетит также центр генной инженерии и биотехнологий, сообщает БелТА.