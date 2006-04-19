В столице проходит международный чернобыльский форум

В Минске во Дворце Республики открылась международная конференция "Чернобыль 20 лет спустя. Стратегия восстановления и устойчивого развития пострадавших регионов".

Как рассказали в пресс-службе Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС при Совете Министров Беларуси, участие в открытии форума примет премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский. На торжественную церемонию приглашены также правительственные делегации наиболее пострадавших от последствий чернобыльского взрыва стран - Беларуси, России и Украины - и представители духовенства.

Планируется, что участие в работе конференции примут также заместитель Генерального секретаря ООН, первый заместитель администратора ПРООН Эд Мелкерт, Генеральный секретарь ОБСЕ Марк Перрен де Бришамбо, Генеральный секретарь Международной федерации общества Красного Креста и Красного Полумесяца Маркку Нискала. Союз Беларуси и России на конференции представит Государственный секретарь Союзного государства Павел Бородин. Телевизионную трансляцию торжественной церемонии будет вести Первый национальный телеканал.

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам конференции. "Последствия чернобыльской катастрофы затронули многие страны, но в наибольшей степени пострадали Беларусь, Украина и Россия. Зоной радиоактивного загрязнения стала почти четверть нашей территории, на которой проживает пятая часть населения страны. Нанесенный суммарный ущерб составил 32 бюджета страны 1985 года. Преодоление последствий чернобыльской аварии стало первостепенной государственной задачей для Республики Беларусь. Думаю, что накопленный нами опыт представляет ценность для всего мирового сообщества", - говорится в приветствии.

Глава белорусского государства выразил надежду, что "результатом работы форума станут конкретные рекомендации, которые определят согласованные действия, в том числе и мирового сообщества, на ближайшее десятилетие. Предметом этой стратегии видится устойчивое развитие пострадавших регионов, комплексная реабилитация условий жизни людей на загрязненных территориях". Работа конференции продолжится на пленарных заседаниях. В первый день форума их будет три.

Во Дворце Республики в этот же день откроется фотовыставка "Чернобыль. 20 лет спустя". Участие в первом дне чернобыльского форума примут около 1,5 тыс. человек из Беларуси и 45 стран мира. В пресс-службе напомнили, что конференция продлится до 21 апреля. Ее второй день пройдет в Гомеле. Там будут проведены основные научные мероприятия форума - пять научных секций по различным направлениям работы по чернобыльской реабилитации. О своем желании стать участниками гомельского дня заявили около 1,7 тыс. человек. Закрытие международного чернобыльского форума пройдет во Дворце Республики в Минске. В ходе него будут подведены итоги работы конференции и приняты итоговые документы. Здесь же будет организован премьерный показ фильма "Чернобыльский крест", снятого Национальной киностудией "Беларусьфильм", сообщили в пресс-службе Комчернобыля.