Эстонию ждет экономический застой

Это случится, если в ближайшее время не произойдет существенное увеличение средней заработной платы, утверждают местные эксперты.

Как следствие - резкое замедление экономического роста, а затем - длительный застой. В соответствии с прогнозом главного аналитика эстонского банка Hansapank Марис Лаури, низкая оплата труда вскоре повлечет острую нехватку рабочих рук.

"Чтобы выжить в условиях ужесточающейся конкуренции, предприятиям придется смириться с меньшей производительностью и более внимательно относиться к расходам", - считает она. Все это неминуемо скажется на экономических показателях страны в целом.

Марис Лаури провела сравнительное исследование зарплат, уровня цен и производительности труда в Эстонии и Германии, Финляндии, Великобритании. Оказалось, что у финнов зарплата выше в 4,8 раза, у немцев - в 6 раз, у англичан - в 6,2 раза. А вот разница в уровне цен намного меньшая: в Финляндии они выше в 1,9 раза, в Германии - в 1,7 раза и в Британии - в 1,6 раза. Примерно таков же разрыв в производительности: в 2 раза, в 1,8 раза и в 1,9 раза соответственно. Это значит, что в других странах ЕС жизнь гораздо более комфортна, и отток рабочей силы при нынешнем положении дел неминуем, делает вывод аналитик.