Региональная безопасность, борьба с терроризмом и роль Беларуси в ООН. Александр Лукашенко встретился с заместителем генсекретаря ООН

Новости Беларуси. 9 октября во Дворце Независимости в Минске Александр Лукашенко принимал заместителя генерального секретаря ООН Владимира Воронкова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он сейчас возглавляет контртеррористическое управление.

Потому основной темой беседы стала, конечно, безопасность в регионе, борьба с терроризмом и роль Беларуси в ООН. В ходе встречи речь шла не только о глобальном, но и личном.

Владимир Воронков всё детство проводил в Беларуси, его отец – уроженец Шкловского района.