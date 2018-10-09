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Региональная безопасность, борьба с терроризмом и роль Беларуси в ООН. Александр Лукашенко встретился с заместителем генсекретаря ООН

09 октября 2018 12:22
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Новости Беларуси. 9 октября во Дворце Независимости в Минске Александр Лукашенко принимал заместителя генерального секретаря ООН Владимира Воронкова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он сейчас возглавляет контртеррористическое управление.

Региональная безопасность, борьба с терроризмом и роль Беларуси в ООН. Александр Лукашенко встретился с заместителем генсекретаря ООН-1

Потому основной темой беседы стала, конечно, безопасность в регионе, борьба с терроризмом и роль Беларуси в ООН. В ходе встречи речь шла не только о глобальном, но и личном.

Владимир Воронков всё детство проводил в Беларуси, его отец – уроженец Шкловского района. 

Региональная безопасность, борьба с терроризмом и роль Беларуси в ООН. Александр Лукашенко встретился с заместителем генсекретаря ООН-4

# ООН # Александр Лукашенко # Фотофакт

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