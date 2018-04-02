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Новый законотворческий сезон 2 апреля начали белорусские парламентарии

02 апреля 2018 07:22
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Новости Беларуси. На открытии четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания шестого созыва планируется рассмотреть 9 законопроектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый законотворческий сезон 2 апреля начали белорусские парламентарии-1

В первом чтении обсуждения коснутся изменений и дополнений в законы о транспортной и дорожной деятельности и автомобильных дорогах. Также будет рассмотрен законопроект о производстве и обращении органической продукции, поправки в кодексы об административно-правовых нарушениях.

Новый законотворческий сезон 2 апреля начали белорусские парламентарии-4

# Фотофакт # Парламент Беларуси

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