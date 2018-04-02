Новый законотворческий сезон 2 апреля начали белорусские парламентарии

В первом чтении обсуждения коснутся изменений и дополнений в законы о транспортной и дорожной деятельности и автомобильных дорогах. Также будет рассмотрен законопроект о производстве и обращении органической продукции, поправки в кодексы об административно-правовых нарушениях.