Новый законотворческий сезон 2 апреля начали белорусские парламентарии

Новости Беларуси. На открытии четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания шестого созыва планируется рассмотреть 9 законопроектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. На открытии четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания шестого созыва планируется рассмотреть 9 законопроектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В первом чтении обсуждения коснутся изменений и дополнений в законы о транспортной и дорожной деятельности и автомобильных дорогах. Также будет рассмотрен законопроект о производстве и обращении органической продукции, поправки в кодексы об административно-правовых нарушениях.