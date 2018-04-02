Александр Лукашенко поздравил с Днём единения Владимира Путина

Новости Беларуси. День единения отмечают сегодня Беларусь и Россия. 2 апреля в 1997 году был подписан договор о создании Союзного государства. По случаю этой даты оба лидера обменялись поздравлениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 2 апреля в Беларуси и России отмечают День единения народов

«За годы совместного строительства мы достигли значительных результатов, эффективно решая ключевые задачи двустороннего сотрудничества. Сегодня Союзное государство является примером успешной интеграции для всего евразийского пространства». Глава белорусского государства также направил поздравления ряду российских государственных деятелей и политиков.