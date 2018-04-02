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Александр Лукашенко поздравил с Днём единения Владимира Путина

02 апреля 2018 08:07
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Новости Беларуси. День единения отмечают сегодня Беларусь и Россия. 2 апреля в 1997 году был подписан договор о создании Союзного государства. По случаю этой даты оба лидера обменялись поздравлениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

2 апреля в Беларуси и России отмечают День единения народов

Александр Лукашенко поздравил с Днём единения Владимира Путина-1

«За годы совместного строительства мы достигли значительных результатов, эффективно решая ключевые задачи двустороннего сотрудничества. Сегодня Союзное государство является примером успешной интеграции для всего евразийского пространства».

Глава белорусского государства также направил поздравления ряду российских государственных деятелей и политиков.

Александр Лукашенко поздравил с Днём единения Владимира Путина-4

В своем послании Владимир Путин подчеркнул, что результаты совместных усилий по строительству Союзного государства становятся все более ощутимыми. Он особенно отметил налаженность механизмов координации внешней и оборонной политики двух государств, экономические, культурные связи.

# Беларусь-Россия # Фотофакт

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