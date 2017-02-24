Владимир Потупчик: решения по российскому газу приняты и будут согласованы на политическом уровне

Новости Беларуси. Решения по российскому газу приняты и будут согласованы на политическом уровне. Об этом сообщил министр энергетики нашей страны.

24 февраля ведомство подводит итоги работы за прошлый год. Одной из самых обсуждаемых в 2016-м была и сейчас остается нефтегазовая тема. В этом вопросе белорусская сторона настаивает на выполнении всех норм, которые заложены в договоре о Евразийском экономическом союзе. Здесь одно из главных условий – создание равных возможностей для субъектов хозяйствования всех участников объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Потупчик, министр энергетики Республики Беларусь:

Чтобы к 1 июля 2019 года создать общий рынок электроэнергии, а к 1 января 2025 года – общий рынок газа, мы должны максимально сблизить цены на газ, чем мы сегодня и занимаемся. Все, что сделано в этой части, доведено до общественности основными переговорщиками. Все дальнейшие шаги зависят от политических решений, которые должны приниматься на высшем уровне.

В целом по итогам прошлого года Министерство энергетики сработало хорошо. Обеспечено снижение издержек, в отрасль привлекались инвестиции, выполнен и ключевой показатель эффективности по трудоустройству.

На предприятиях идет модернизация, благодаря которой цена газа в Беларуси для населения ниже, чем в России и Казахстане. Как отметили в профильном ведомстве, тарифы намерены снижать и дальше. Нововведения затронут и Минскую ТЭЦ-3. К 2020 году здесь планируется ввести новый котел и турбину.