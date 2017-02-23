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Хозяйка форума: в Беларуси пройдет следующая Парламентская ассамблея ОБСЕ

23 февраля 2017 16:30
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Новости Беларуси. В Беларуси пройдет следующая Парламентская ассамблея ОБСЕ.

Сегодня в Вене состоялась презентация нашей страны как хозяйки предстоящего форума.

Мероприятие такого уровня пройдет в Беларуси впервые за 20 с лишним лет.

В нашу столицу съедутся представители крупнейшей в мире региональной организации, которая занимается вопросами безопасности. Предстоящая встреча, которая пройдет в Минске летом, – один из вопросов, который сегодня обсуждали в рамках зимнего заседания парламентариев ОБСЕ.  Оно проходит в Вене.

Представители нашей страны уже провели ряд встреч.

Болеслав Пирштук, заместитель председателя палаты представителей национального собрания Республики Беларусь:  
Все настроены на минскую встречу, где будет принят достаточно большой пакет разных документов. 56 государств будут представлены в Беларуси, будет возможность белорусов.Выражали интерес повышенный, во многом изменят свое отношение к Беларуси в ходе этой встречи. В любом случае важно, чтобы мы чётко подготовились  

На повестке дня – множество глобальных вопросов. В том числе, ситуация с нелегальными мигрантами и беженцами, борьба с международным терроризмом, конфликты в Сирии и Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# ОБСЕ

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