Проведение в Минске летней сессии ПА ОБСЕ обсудят в Вене 24 февраля

Новости Беларуси. В столице Австрии проходит Парламентская ассамблея ОБСЕ. В ней участвуют представители и нашей страны. Планируется, что 24 февраля белорусские депутаты встретятся с высшим руководством Парламентской ассамблеи и обсудят ряд вопросов.

Одна из основных тем – проведение летней сессии в Минске. Как ожидается, в начале июля в Минск прибудут парламентарии государств-членов ОБСЕ. А это около 700 гостей более чем из полусотни стран. Мероприятие такого высокого уровня в Беларуси пройдет впервые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.