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Владимир Макей: «Восточное партнёрство» должно приносить конкретные дивиденды для каждого государства»

04 июня 2019 11:17
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Новости Беларуси. Развитие «Восточного партнерства» должно сопровождаться диалогом между Европейским и Евразийским союзами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на международной встрече в Минске, где обсуждают, что удалось достичь за 10 лет существования этой инициативы ЕС.

Владимир Макей: «Восточное партнёрство» должно приносить конкретные дивиденды для каждого государства»-1

Владимир Макей: «Восточное партнёрство» должно приносить конкретные дивиденды для каждого государства»-3

Сейчас немаловажно объединиться против сквозных, общих для Восточной и Западной Европы вызовов и угроз. Минский диалог – продолжение Брюссельской встречи.

Напомним, на последнем саммите «Восточного партнерства» в Бельгии была утверждена рамочная программа, которая содержит 20 ключевых задач по усовершенствованию архитектуры многостороннего сотрудничества.

Владимир Макей: «Восточное партнёрство» должно приносить конкретные дивиденды для каждого государства»-6

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Изначально проводили ту линию, что «Восточное партнерство» должно приносить конкретные дивиденды для каждого государства. Это и реализация ряда инфраструктурных проектов на границе. Кстати, обустраиваем сейчас границу с нашим южным соседом – Украиной. Там выделены определенные средства на демаркацию границы и украинской, и белорусской стороны.

Это и реализация ряда проектов в сфере дигитализации. Это и перспективные с нашей точки зрения проекты в сфере развития трансевропейских транспортных коридоров.

Владимир Макей: «Восточное партнёрство» должно приносить конкретные дивиденды для каждого государства»-9

Евгений Прейгерман, директор Совета по международным отношениям «Минский диалог»:
Если даже мы посмотрим на двусторонние отношения Беларуси и ЕС, которые в том числе обусловлены «Восточным партнерством» так или иначе, то бизнес-измерение является одним из драйверов этих отношений.

Тот факт, что Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития за последние годы очень активно пришли на наш рынок и в первую очередь работают с малым и среднем бизнесом, это и есть очень серьезное достижение.

И сегодня, 4 июня, стало известно, что осенью Минск примет официальные мероприятия высокого уровня по случаю 10-летия «Восточного партнерства».

Владимир Макей: «Восточное партнёрство» должно приносить конкретные дивиденды для каждого государства»-12

Владимир Макей: «Восточное партнёрство» должно приносить конкретные дивиденды для каждого государства»-14

# ЕАЭС # Владимир Макей # Фотофакт

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