Владимир Макей: «Восточное партнёрство» должно приносить конкретные дивиденды для каждого государства»

Новости Беларуси. Развитие «Восточного партнерства» должно сопровождаться диалогом между Европейским и Евразийским союзами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на международной встрече в Минске, где обсуждают, что удалось достичь за 10 лет существования этой инициативы ЕС.

Сейчас немаловажно объединиться против сквозных, общих для Восточной и Западной Европы вызовов и угроз. Минский диалог – продолжение Брюссельской встречи. Напомним, на последнем саммите «Восточного партнерства» в Бельгии была утверждена рамочная программа, которая содержит 20 ключевых задач по усовершенствованию архитектуры многостороннего сотрудничества.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Изначально проводили ту линию, что «Восточное партнерство» должно приносить конкретные дивиденды для каждого государства. Это и реализация ряда инфраструктурных проектов на границе. Кстати, обустраиваем сейчас границу с нашим южным соседом – Украиной. Там выделены определенные средства на демаркацию границы и украинской, и белорусской стороны. Это и реализация ряда проектов в сфере дигитализации. Это и перспективные с нашей точки зрения проекты в сфере развития трансевропейских транспортных коридоров.