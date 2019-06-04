Владимир Макей: «Восточное партнёрство» должно приносить конкретные дивиденды для каждого государства»
Новости Беларуси. Развитие «Восточного партнерства» должно сопровождаться диалогом между Европейским и Евразийским союзами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на международной встрече в Минске, где обсуждают, что удалось достичь за 10 лет существования этой инициативы ЕС.
Сейчас немаловажно объединиться против сквозных, общих для Восточной и Западной Европы вызовов и угроз. Минский диалог – продолжение Брюссельской встречи.
Напомним, на последнем саммите «Восточного партнерства» в Бельгии была утверждена рамочная программа, которая содержит 20 ключевых задач по усовершенствованию архитектуры многостороннего сотрудничества.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Изначально проводили ту линию, что «Восточное партнерство» должно приносить конкретные дивиденды для каждого государства. Это и реализация ряда инфраструктурных проектов на границе. Кстати, обустраиваем сейчас границу с нашим южным соседом – Украиной. Там выделены определенные средства на демаркацию границы и украинской, и белорусской стороны.
Это и реализация ряда проектов в сфере дигитализации. Это и перспективные с нашей точки зрения проекты в сфере развития трансевропейских транспортных коридоров.
Евгений Прейгерман, директор Совета по международным отношениям «Минский диалог»:
Если даже мы посмотрим на двусторонние отношения Беларуси и ЕС, которые в том числе обусловлены «Восточным партнерством» так или иначе, то бизнес-измерение является одним из драйверов этих отношений.
Тот факт, что Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития за последние годы очень активно пришли на наш рынок и в первую очередь работают с малым и среднем бизнесом, это и есть очень серьезное достижение.
И сегодня, 4 июня, стало известно, что осенью Минск примет официальные мероприятия высокого уровня по случаю 10-летия «Восточного партнерства».