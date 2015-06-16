Заседание контактной группы по Украине прошло 16 июня в Минске

Новости Беларусию. 16 июня в Минске прошли заседания трех подгрупп: по политическим, гуманитарным и вопросам безопасности. Дискуссии прошли в закрытом для прессы режиме. А буквально полчаса назад завершились переговоры трехсторонней контактной группы с участием представителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

С представителями Украины и ОБСЕ встретился министр иностранных дел Беларуси. Владимир Макей, подтвердил готовность белорусской стороны создать все необходимые условия для эффективной работы трехсторонней контактной и тематических рабочих групп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хайди Тальявини, специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Украине:

Все эти вопросы непростые. Все группы работали конструктивно и достигли определенного прогресса. Но прорыв нужно заслужить, до этого мы еще не дошли. Атмосфера была более конструктивна, чем, может быть, на предыдущих встречах.