Прямой эфир

Заседание контактной группы по Украине прошло 16 июня в Минске

16 июня 2015 17:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларусию. 16 июня в Минске прошли заседания трех подгрупп: по политическим, гуманитарным и вопросам безопасности. Дискуссии прошли в закрытом для прессы режиме. А буквально полчаса назад завершились переговоры трехсторонней контактной группы с участием представителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

С представителями Украины и ОБСЕ  встретился министр иностранных дел Беларуси. Владимир Макей, подтвердил готовность белорусской стороны создать все необходимые условия для эффективной работы трехсторонней контактной и тематических рабочих групп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Хайди Тальявини, специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Украине:
Все эти вопросы непростые. Все группы работали конструктивно и достигли определенного прогресса. Но прорыв нужно заслужить, до этого мы еще не дошли. Атмосфера была более конструктивна, чем, может быть, на предыдущих встречах.

# Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года # Хайди Тальявини

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: Украинский кризис говорит о необходимости усиления роли ОБСЕ
16 июня 2015 17:19

Александр Лукашенко: Украинский кризис говорит о необходимости усиления роли ОБСЕ

Александр Лукашенко принял с докладом главу военно-промышленного комитета Беларуси
16 июня 2015 14:21

Александр Лукашенко принял с докладом главу военно-промышленного комитета Беларуси

Заседание контактной группы по Украине проходит 16 июня в Минске
16 июня 2015 13:59

Заседание контактной группы по Украине проходит 16 июня в Минске