Владимир Макей: То, что новый председатель КГК необходим, это объективно. Это относится и к другим органам государственного управления

Глава Администрации Президента Владимир Макей представил новое руководство Комитета госконтроля трудовому колективу этого ведомства. Главой КГК назначен Александр Якобсон. Его заместителем стал Леонид Анфимов.

Владимир Макей отметил, что никакой чрезвычайщины в назначении кадров нет. Предыдущий глава Госконтроля зарекомендовал себя как специалист высокого класса, и в ближайшее время у него будет новая ответственная работа, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

На предстоящую пятилетку поставлены амбициозные задачи. В этой ситуации нужны новые лица и новые подходы.

Владимир Макей, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Важно и то, что к руководству приходят люди и со стороны.

Сегодня, осуществляя кадровые назначения, Президент еще раз подчеркнул, что людям, которые уходят со своих постов, не значит, что им не доверяют, они не справились со своими обязанностями. Отнюдь нет. Хотя бывают и такие случаи.

Но иногда бывает, что, когда человек долгое время проработал на одном месте, на одном посту, у него глаз замыливается, он перестает видеть что-то новое.

Важно, что на эти должности приходят люди со стороны, со свежим взглядом, которые принесут новое дыхание в работу Комитета госконтроля.

А то, что новый председатель Комитета необходим, я думаю, это объективно. Впрочем, это относится и к другим органам государственного управления.

Александр Якобсон, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Я приложу все усилия, чтобы с вашей, в первую очередь, помощью этот опыт быстро приобрести.

Я скажу, что с областным Комитетом государственного контроля, на мой взгляд, мы всегда очень продуктивно работали. У нас никогда не было никаких конфликтов. Мы их всегда решали за столом переговоров.

Да, были разные точки зрения. Так и должно быть. По-другому быть не может.

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