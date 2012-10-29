ОБСЕ недовольна парламентскими выборами в Украине

Новости Украины. В Украине подводят итоги воскресных парламентских выборов. Пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в Верховную Раду, преодолели пять политических сил. Лидирует пропрезидентская Партия регионов.

После подсчета более половины избирательных бюллетеней, она набирает около 36 процентов голосов. На втором месте - объединенная оппозиция «Батькивщина», у нее – 22 процента. На третьем месте – коммунисты. Выборы в Верховную Раду Украины прошли накануне. На пятилетний срок будут избраны 450 депутатов. Окончательные результаты станут известны не ранее 11 ноября.

Но международные наблюдатели ОБСЕ уже поспешили объявить свое мнение об увиденном. Они сочли выборы в Украине непрозрачными. Дескать, избирательная кампания проходила с нарушениями, да и кандидаты находились в неравных условиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.