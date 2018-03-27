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Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Петром Порошенко. Какие темы обсудили Президенты

27 марта 2018 13:23
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Новости Беларуси. 27 марта состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и президента Украины Петра Порошенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главы государств обсудили подготовку к проведению первого форума регионов Беларуси и Украины. Его в октябре примет Гомель.

Стороны также обменялись мнениями по торгово-экономической ситуации и сотрудничеству между странами в других областях. Речь шла и о выполнении договоренностей, достигнутых во время состоявшихся ранее взаимных визитов лидеров.

В июле в Беларуси запланированы Дни культуры Украины. Подготовка к этому событию также была в центре внимания Президентов. Ожидается, что украинские творческие коллективы и исполнители примут участие в празднике «Купалье» – «Александрия собирает друзей», а также в Международном фестивале искусств «Славянский базар».

# Беларусь-Украина # Фотофакт

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