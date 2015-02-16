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Президенты «нормандской четверки» и в ОБСЕ считают, что режим прекращения огня на Донбассе в целом соблюдается

16 февраля 2015 09:18
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Новости Украины. Украина остаётся главной темой для обсуждения во всём мире. Лидеры стран «нормандской четверки»  Владимир Путин,Франсуа Олланд,  Петр Порошенко  и  Ангела Меркель провели накануне вечером телефонный разговор, по итогам которого констатировали, что режим прекращения огня в целом соблюдается.

Главы государств «нормандской четверки» обсудили параметры дальнейшей совместной работы в контексте содействия выполнению Минских соглашений и договорились продолжить переговоры сегодня.

В Нью-Йорке сегодня, 16 февраля, пройдёт заседание Совбеза ООН, на котором будет рассмотрен проект резолюции в поддержку договорённостей «нормандской четвёрки». В этом документе оговариваются нюансы соблюдения перемирия и план дальнейших действий по урегулированию ситуации в Украине. Вот уже второй день, как в силу вступил режим прекращения огня на Донбассе. Обстановка в регионе заметно стабилизировалась, впервые за долгое время жители Донецка, Луганска и окрестностей смогли спать спокойно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Режим прекращения огня на юго-востоке Украины соблюдается. Об этом заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич. Международные наблюдатели ОБСЕ, которые работают на Донбассе, удовлетворены соблюдением условий перемирия. Несмотря на единичные выстрелы и взрывы, обстановка в регионе существенно улучшилась. При этом представители самопровозглашенной Донецкой народной республики отмечают, что отвод тяжелых вооружений, скорее всего будет проходить по секторам, в которых будут выполняться условия прекращения огня.

Мировое сообщество надеется на дальнейшее продолжение диалога между конфликтующими сторонами и полное решение конфликта. К слову, именно эти вопросы станут ключевыми в сегодняшних телефонных переговорах «нормандской четвёрки».  Владимир Путин, Пётр Порошенко, Франсуа Олланд, Ангела Меркель планируют обсудить все нюансы соблюдения минских договоренностей и определить план дальнейших действий. Также на сегодня запланирована видеоконференция контактной группы по Украине.

# Владимир Путин # Франсуа Олланд # Петр Порошенко # Ангела Меркель # Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года

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