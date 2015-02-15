Вынашивала под «Грады», рожала под «Ураганы». Мама младенца из Донецка: Неважно - ДНР или Украина - просто хочется мира!

Для Украины минские соглашения - это серьезное испытание. В памяти еще жива эйфория от первых договоренностей и последующее за ней разочарование из-за продолжения военных действий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Тамара Прошина, жительница Донецка:

Засыпаешь с мыслью «а проснешься ли ты завтра?». И кошмары.. Муж будил меня, так как я кричала во сне, мне снилось, что в мой дом попадают снаряды. Это очень страшно. Ты боишься выйти на улицу. На тебя паническая атака нападает и ты не знаешь, что будет в следующую минуту. Живешь в страхе: что будет с тобой, с твоим ребенком? И уже никого не поддерживаешь! Нельзя сказать, что мы за ДНР или за Украину. Уже не важно, где ты будешь жить, ты просто хочешь жить в мире. Хочешь, чтобы они договорились. Эти политики, которые делят деньги, власть, сферы влияния, какие-то свои заводы и пароходы. А моя задача - воспитать свою дочь достойным человеком, дать ей образование. Мне не надо много, дайте мне спокойной жизни. дайте мне спокойно растить ребенка, работать.

То, что на Президента Порошенко будет оказываться серьезное делание, было ясно по ходу переговоров. Радикально настроенный «Правый сектор» считает, что любые договорённости с пророссийскими сепаратистами не имеют никакой юридической силы. А следовательно, их выполнение не является обязательным. Некоторые эксперты полагают, что Рада еще может не принять конституционную реформу и даже обвинить Порошенко в «сдаче Донбасса».

Кстати, 14 февраля, Президент Украины заявил, что в случае если перемирие, о котором так долго договаривались в Минске, будет сорвано, он введет военное положение на всей территории страны. Об ожиданиях Украины и украинцев - наш специальный корреспондент Александр Добриян из Киева.