Владимир Макей о визовом соглашении с ЕС: нужно ещё пройти некоторые ступеньки, связанные с ратификацией

Новости Беларуси. Беларусь и ЕС подписали соглашение об упрощении выдачи виз. Церемония прошла в Брюсселе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Для граждан нашей страны, конечно, это облегчает в дальнейшем получение виз и возможность выезда за рубеж.

Но нам, к сожалению, нужно еще пройти некоторые ступеньки, связанные с ратификацией этих соглашений. Что касается белорусской стороны, то мы готовы сделать это в самые короткие сроки. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в странах-партнерах.

Мы договорились, что постараемся сделать таким образом, чтобы эти соглашения были ратифицированы и в странах-партнерах, и в Европейском парламенте как можно быстрее.