Владимир Макей: мы заинтересованы в том, чтобы посол прибыл в США и начал работать как можно скорее

Новости Беларуси. Поставки американской нефти в Беларусь в рамках долгосрочной программы продолжатся. Об этом 30 июня заявил министр иностранных дел Владимир Макей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он подчеркнул, что при поиске поставщиков нефти наша страна руководствуется в первую очередь принципами экономической целесообразности.

Напомним, что первый танкер с американской нефтью прибыл в порт Клайпеды 5 июня, а затем нефть была направлена железнодорожным путем на Новополоцкий НПЗ. Работа над поставками углеводородов из других альтернативных источников продолжается. Рассматриваются варианты поставки нефти из стран Ближнего Востока и других государств.

Также глава внешнеполитического ведомства заявил, что Беларусь в ближайшее время завершит внутригосударственные процедуры по согласованию кандидатуры на должность посла США.

Напомним, что президент США Дональд Трамп выдвинул на этот пост Джули Фишер. Она является помощником госсекретаря по Западной Европе и ЕС. Если процедуры будут закончены успешно, то Джули Фишер станет первым послом США в Беларуси с 2008 года. Дженифер Мур о Беларуси: сегодня очень интересный период в развитии наших отношений. Мы становимся ближе друг к другу