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Владимир Макей: мы заинтересованы в том, чтобы посол прибыл в США и начал работать как можно скорее

30 июня 2020 20:00
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Новости Беларуси. Поставки американской нефти в Беларусь в рамках долгосрочной программы продолжатся. Об этом 30 июня заявил министр иностранных дел Владимир Макей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он подчеркнул, что при поиске поставщиков нефти наша страна руководствуется в первую очередь принципами экономической целесообразности.

Владимир Макей: мы заинтересованы в том, чтобы посол прибыл в США и начал работать как можно скорее-1

Напомним, что первый танкер с американской нефтью прибыл в порт Клайпеды 5 июня, а затем нефть была направлена железнодорожным путем на Новополоцкий НПЗ.

Работа над поставками углеводородов из других альтернативных источников продолжается. Рассматриваются варианты поставки нефти из стран Ближнего Востока и других государств.

Владимир Макей: мы заинтересованы в том, чтобы посол прибыл в США и начал работать как можно скорее-4

Также глава внешнеполитического ведомства заявил, что Беларусь в ближайшее время завершит внутригосударственные процедуры по согласованию кандидатуры на должность посла США.

Владимир Макей: мы заинтересованы в том, чтобы посол прибыл в США и начал работать как можно скорее-7

Напомним, что президент США Дональд Трамп выдвинул на этот пост Джули Фишер. Она является помощником госсекретаря по Западной Европе и ЕС. Если процедуры будут закончены успешно, то Джули Фишер станет первым послом США в Беларуси с 2008 года.

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Владимир Макей: мы заинтересованы в том, чтобы посол прибыл в США и начал работать как можно скорее-10

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Американская сторона определила кандидатуру для направления в Беларусь Чрезвычайного и Полномочного Посла. Сейчас, насколько нам известно, эта кандидатура проходит согласование в Конгрессе, Сенате США. Мы тоже согласовали.

Завершаются внутригосударственные процедуры по определению кандидатуры, которая будет занимать должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Соединенных Штатах Америки. Мы заинтересованы в том, чтобы посол прибыл в Соединенные Штаты Америки, в Вашингтон и начал работать как можно скорее. Точно так же в этом заинтересована и американская сторона.

# Беларусь-США # Владимир Макей # Дженифер Мур # Фотофакт

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