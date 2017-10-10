Прямой эфир

Сочи готовится принять саммит глав государств СНГ

10 октября 2017 07:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 10 октября в Сочи пройдет заседание Совета министров иностранных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ближайшие дни главные политические новости будут приходить из Сочи. Этот курортный город готовится принять сразу несколько масштабных мероприятий. Буквально через несколько часов свою работу начнет Совет министров иностранных дел стран СНГ.

Заседание традиционно пройдет в двух форматах. Ожидается, что на встрече в узком составе главы внешнеполитических ведомств обменяются мнениями по актуальным международным вопросам. Обсудят взаимодействие в Содружестве, а также согласуют дату и место проведения очередного заседания. На встрече в расширенном составе планируется обсудить 17 вопросов, 9 из которых являются переходящими на Совет глав государств.

Кроме этого, министры иностранных дел рассмотрят и пакет документов гуманитарной направленности. Разговор пойдет о поддержке и развитии национальных видов спорта, расширении международного молодежного сотрудничества и совместной работы в области туризма. Завтра здесь же на черноморском побережье пройдет Совет глав государств СНГ и заседание Высшего Евразийского экономического совета.

# СНГ

Другие новости рубрики

Все новости
В Азербайджане очень любят Беларусь и вас: Закир Гасанов – Александру Лукашенко
09 октября 2017 19:52

В Азербайджане очень любят Беларусь и вас: Закир Гасанов – Александру Лукашенко

«Если мы что-то можем сделать для Азербайджана, готовы это сделать»: Александр Лукашенко на встрече с министром обороны Азербайджана
09 октября 2017 11:12

«Если мы что-то можем сделать для Азербайджана, готовы это сделать»: Александр Лукашенко на встрече с министром обороны Азербайджана

«Нам надо немедленно возобновить все отношения»: о чем договорились президенты Беларуси и Венесуэлы
08 октября 2017 19:30

«Нам надо немедленно возобновить все отношения»: о чем договорились президенты Беларуси и Венесуэлы