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Иран выбирает нового президента: участки для голосования открыты и в Беларуси

19 мая 2017 07:31
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Новости Ирана. Иран выбирает нового президента. В стране началось голосование по выборам главы государства. Правом голоса обладают около 56 миллионов граждан исламской республики.

Участки для голосования открыты в 103 странах мира, 2 работают 19 мая и в Беларуси. В здании дипломатического представительства Ирана в Минске и в Белорусском государственном медуниверситете.

Иран выбирает нового президента: участки для голосования открыты и в Беларуси-1

Мостафа Овейси, Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Республике Беларусь:
По разным оценкам, в Беларуси проживает от полутора до двух тысяч граждан Ирана. Президентские выборы в любой стране являются важнейшим политическим событием. Мы постарались обеспечить все условия. Уже в первые часы мы видим: активность избирателей довольно хорошая.    

В нашей стране проживает около тысячи граждан исламской республики.

Кандидатов на высший государственный пост четверо. В фаворитах – и действующий президент Хасан Роухани. Если ни один из претендентов не наберет более 50% голосов в первом туре, спустя неделю состоится второй. В нем будут участвовать два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов.

Выборы в Иране проходят при усиленных мерах безопасности. За порядком следят около 300 тысяч правоохранителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы # Мостафа Овейси

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