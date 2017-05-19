Иран выбирает нового президента: участки для голосования открыты и в Беларуси

Участки для голосования открыты в 103 странах мира, 2 работают 19 мая и в Беларуси. В здании дипломатического представительства Ирана в Минске и в Белорусском государственном медуниверситете.

Новости Ирана. Иран выбирает нового президента. В стране началось голосование по выборам главы государства. Правом голоса обладают около 56 миллионов граждан исламской республики.

Мостафа Овейси, Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Республике Беларусь:

По разным оценкам, в Беларуси проживает от полутора до двух тысяч граждан Ирана. Президентские выборы в любой стране являются важнейшим политическим событием. Мы постарались обеспечить все условия. Уже в первые часы мы видим: активность избирателей довольно хорошая.

В нашей стране проживает около тысячи граждан исламской республики.

Кандидатов на высший государственный пост четверо. В фаворитах – и действующий президент Хасан Роухани. Если ни один из претендентов не наберет более 50% голосов в первом туре, спустя неделю состоится второй. В нем будут участвовать два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов.

Выборы в Иране проходят при усиленных мерах безопасности. За порядком следят около 300 тысяч правоохранителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.