23 мая открывается международный форум «Минский диалог»

Новости Беларуси. Трехдневный марафон большой политики в Минске: 23 мая здесь откроется масштабный форум экспертной инициативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания – глобальные проблемы международной безопасности. «Минский диалог» соберет представителей ОБСЕ, ОДКБ, НАТО, исследователей, политиков и официальных лиц из Евросоюза, России, США, Китая. Всего около 400 ведущих экспертов более чем из 40 стран.

Участники обсудят, с какими вызовами сегодня сталкивается Европейский регион, какие конфликты возникают между странами и как их необходимо решать. Выступит на встрече и белорусский лидер – 24 мая Александр Лукашенко откроет пленарную сессию «Как сделать Восточную Европу регионом сотрудничества, а не конфронтации?»