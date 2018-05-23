23 мая открывается международный форум «Минский диалог»

Новости Беларуси. Трехдневный марафон большой политики в Минске: 23 мая здесь откроется масштабный форум экспертной инициативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В центре внимания – глобальные проблемы международной безопасности. «Минский диалог» соберет представителей ОБСЕ, ОДКБ, НАТО, исследователей, политиков и официальных лиц из Евросоюза, России, США, Китая. Всего около 400 ведущих экспертов более чем из 40 стран.
Участники обсудят, с какими вызовами сегодня сталкивается Европейский регион, какие конфликты возникают между странами и как их необходимо решать. Выступит на встрече и белорусский лидер – 24 мая Александр Лукашенко откроет пленарную сессию «Как сделать Восточную Европу регионом сотрудничества, а не конфронтации?»
«Минский диалог» как площадка по поиску путей деэскалации международной напряженности начал работу в марте 2015 года. Однако такого размаха форум достиг впервые. Это связано в том числе и с тем, что его цель совпадает с инициативой нашего Президента – начать в рамках ОБСЕ дискуссию об организации нового Хельсинкского процесса.