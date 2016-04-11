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Беларусь планирует готовить руководителей нового типа

11 апреля 2016 06:55
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Новости Беларуси. Воспитать руководителя нового типа. Новый совместный образовательный проект Программы развития ООН,  Администрации президента и Академии управления поможет формированию чиновников новой волны. Рассчитан он на 3 года.

В рамках проекта планируется подготовить профессиональных и инициативных молодых управленцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Заборовский, первый заместитель министра экономики Республики Беларусь:
Указ Президента №78 – он поставил очень серьезные задачи: совершенствование подбора расстановки кадров и обучения управленцев современным практикам управления. Потому что процессы сегодня — экономические процессы, глобальные процессы  - они развиваются достаточно быстро, поэтому для того, чтобы принимать решения нужно, естественно, быть гибким, знать современные тенденции и очень серьезно работать над собой.

# Александр Заборовский # Молодежь Беларуси

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