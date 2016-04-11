Беларусь планирует готовить руководителей нового типа

Новости Беларуси. Воспитать руководителя нового типа. Новый совместный образовательный проект Программы развития ООН, Администрации президента и Академии управления поможет формированию чиновников новой волны. Рассчитан он на 3 года.

В рамках проекта планируется подготовить профессиональных и инициативных молодых управленцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Заборовский, первый заместитель министра экономики Республики Беларусь:

Указ Президента №78 – он поставил очень серьезные задачи: совершенствование подбора расстановки кадров и обучения управленцев современным практикам управления. Потому что процессы сегодня — экономические процессы, глобальные процессы - они развиваются достаточно быстро, поэтому для того, чтобы принимать решения нужно, естественно, быть гибким, знать современные тенденции и очень серьезно работать над собой.