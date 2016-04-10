Размер имеет значение: о будущем МАЗа рассказал Президент

Новости Беларуси. МАЗу и другим белорусским брендам быть. На неделе говорили о будущем крупнейшего белорусского производителя грузовиков и автобусов. Президент приехал на Минский автомобильный завод, чтобы ознакомится с новейшими образцами техники и, главное, обсудить стратегию развития предприятия, которое в нынешней мировой конъюнктуре переживает явно не лучшие времена. Прямо у сборочного конвейера состоялся и откровенный разговор Президента с работниками МАЗа. Какое будущее ждёт завод и всю машиностроительную отрасль? Корреспондент программы «Неделя» на СТВ продолжит.

Автомобиль с кабиной нового поколения. В габариты вписались система охлаждения и радиаторы двигателей Евро-6.

Когда размер имеет значение. Новая разработка – управляемая тележка. Обычный автопоезд такой длины эксплуатировать нельзя: на поворотах тележка срезает угол. Но здесь разработчики трудились вместе с учеными: задняя часть след в след повторяет угол и траекторию передней.

Топливный вопрос: экономичная эксплуатация – автобусы, заправленные сжатым газом, уже курсируют по Минску. В планах электробусы, зарядил – и катайся по городу до конца смены.

Разработчики завода хорошо понимают: современные технологии, комфорт, качество, цена. Иначе мазу не «вырулить» из омута кризиса и жесточайшей конкуренции. В ближайшем будущем, в угоду привередливому заказчику, авто и автобусы и вовсе будут собирать, как кубик Рубика.

Александр Машко, главный конструктор ОАО «МАЗ»:

Конструкция модульной системы. Чтобы можно было из этих кубиков, отдельных элементов конфигурировать любой автомобиль, который нужен заказчику. Вплоть до того, что сам заказчик может в Интернете оговаривать комплектацию.

Идеи есть, за ними будущее. Но сегодня на повестке дня — реальные факты – цифры и показатели. А они не внушают гордости. Прошлый год, казалось бы, тяжелее некуда. Руководство завода и не отрицает. Если бы не государство, выйти на новый виток развития не хватило бы своей силы тяги. Государство не оставило. Деньги выделили, часть продукции пристроили. На неделе на одно из самых проблемных предприятий белорусского машиностроения приехал глава государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это за счет чего у него такие показатели пошли?

Александр Косинец, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Прежде всего, за счет господдержки процентов на 30.

Положение предприятия сегодня остается сложным. Но на месте прошлый год действительно не сидели. Разработанный здесь антикризисный план сработал: ко второму полугодию и рентабельность подтянули, и с долгами рассчитывались вовремя. Да, производить стали меньше. От реальных фактов никуда не деться. Но зато дебиторка не растет. Экспорт, напротив, возрос. В страны дальнего зарубежья – в разы.

Виктор Лешков, начальник управления внешнеэкономических связей в странах дальнего зарубежья ОАО «МАЗ»:

Мы заключили ряд контрактов на новые рынки. Это страны Африки – Мали, Мавритания, Южный Судан. Страны Персидского залива. Уже отгрузили технику в Оман, Кувейт. Если сравнивать первый квартал 2016 с 2015, то мы увеличили экспорт буквально в 2 раза. В первую очередь, это Евросоюз. В начале марта открыто новое сборочное предприятие в Польше. Мы реализуем ряд контрактов в Сербию.

Просевший рынок соседей – головная боль белорусских экспортеров. Но у производителей крупной техники есть рычаги, и есть хорошие шансы, чтобы отвоевать позиции в России. Хотя бы предложив гарантийный срок вдвое больше конкурентов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ладно, это же железо. Где-то по твоей вине что-то сломалось, так быстренько заменишь. Сервисные центры у тебя есть. Что тут за проблема – работать на российском рынке? У тебя там конкурентов настоящих нет, ты понимаешь (при. – Дмитрию Катериничу, генеральному директору ОАО «МАЗ» - Управляющая компания холдинга «БелАвтоМаз»)?

Многие сложности, как под копирку, волнуют всех. Потому на площадке у авто-флагмана собрались и другие белорусские гиганты. Президент подходит к каждому из руководителей. Узнать реальное положение дел, выслушать предложения в преддверии большого совещания.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все это хорошо. Меня информируют о том, что не все так прекрасно, как Семашко думает и хочет сказать. Или как ты говоришь. Что на самом деле? Все равно же мы докопаемся до истины до совещания по развитию нашего машиностроительного комплекса. Что лучше, хуже? Деньги есть, нет?

Карьерные большегрузы в силу специфики готовы работать в любых условиях. Видимо поэтому и в кризис не буксуют, как другие. Прибыль есть. Есть развитие. Даже строительство новых заводов. Производители коммунальной техники тоже справляются с задачей диверсифицировать рынки, увеличивать в белорусской продукции долю отечественных комплектующих.

«Гомесльмаш» продемонстрировал компактный и недорогой комбайн. А МТЗ вместе с МАЗом подготовят технику для уникального эксперимента. Идея родилась прямо на месте.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В следующую посевную его хозяйства, и два хороших у Шорца есть. Мы полностью проводим посевную кампанию на природном сжиженном газе. Ты им поставишь тракторы, а он сделает заправку, может быть и станцию. А потом завод надо строить.

А еще проработают возможность отказаться внутри холдингов от НДС. Или создать современное литейное предприятие под нужды всех белорусских промышленников. В ходе такого вот обсуждения под открытым небом вообще поднималось много острых вопросов, производители просили помощи у чиновников, чиновники доносили свои требования до производителей, вносились предложения, а в некоторых случаях созревали и поручения на самом высоком уровне. Например, рабочий автопарк всей вертикали власти решено обновлять только отечественными авто.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хорошая машина, очень даже, ну мерседес!

Все озвученное теперь предстоит тщательно обдумать. На большом совещании, где в скором времени все заинтересованные стороны соберутся вновь, будут приниматься конкретные решения. А по дороге в цех глава государства не стал придерживаться запланированного маршрута. Реальную картинку о положении дел частенько можно узнать, только заглянув в самые отдаленные уголки заводской территории. Вывод один: МАЗу жить. На этом предприятии должны и будут работать следующие поколения белорусов. Но предприятию нужно придать новое, современное лицо. На масштабную модернизацию МАЗу требуется полмиллиарда долларов. Лишних денег в казне нет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я не могу в очередной раз сюда вложить сотни миллионов долларов, вы тут создадите некий продукт и поставите на склад. А еще хуже – просто проедите. Если вы одолжаете деньги под какой-то продукт, под какой-то автомобиль, вы мне должны доказать, что, произведя его, завтра вы его продадите.

От масштабных финансовых вопросов – к личным, житейским проблемам.

Сотрудник предприятия:

Будет ли сохранен пенсионный возраст для рабочих, которые работают в сложных и вредных условиях труда?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы будем модернизировать литейное производство. Будем модернизировать так, чтобы вам не делать льготу по возрасту. Ну, а те, кто сегодня в таких условиях работает, как было, так и будет у них эта льгота сохранена. Только приподнята вот в будущем году на полгода. Но по отношению ко мне, к другим, эта разбежка останется. Если, допустим, кто-то в 60 лет уходил, мужик, на пенсию, а вы в 50 – 10 лет разница. Она 10 лет так и останется. То есть вы эту льготу будете иметь.

Александр Лукашенко констатировал: ситуация в мире непростая. Главная причина того, что происходит в белорусской экономике, кроется во внешних факторах. Еще одна причина многих проблем в недостаточном контроле качества на самих предприятиях. К слову, МАЗ – один из белорусских брендов, поэтому сохранить производство нужно любой ценой.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

МАЗ, как и БелАЗ, как и «Мотовелозавод», это лицо нашей страны. Мы ни в коем случае не можем и не имеем права угробить эти предприятия. Поэтому отвечаю для скептиков и тех, кто сегодня не верит в это: МАЗу быть, быть всегда. Как некоторые мне писали, это еще и безопасность нашей страны. А самое главное – это высочайший технический уровень нашего народа. Прежде всего. Вы должны сохранить это предприятие. Это первое. Второе. Мы это предприятие должны обновить насколько это возможно. Мы должны придать ему новое лицо. Но вот с этих конвейеров должны сходить полностью белорусские машины высочайшего качества. И это вторая вам задача. Качество – ваша ответственность.

Мнения чиновников, производителей, да и самих рабочих завода услышаны. У всех заинтересованных сторон есть время обдумать предложения. Делать выводы и принимать решения будут на совещании. Правда, кроме присутствующих здесь мнений, там учтут еще дилерский взгляд на качество техники. А главное – мнение самих покупателей.