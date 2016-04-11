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Беларусь и Болгария развивают двустороннее сотрудничество

11 апреля 2016 07:43
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Новости Беларуси. Беларусь развивает отношения со странами Евросоюза. 11 апреля в Минске пройдут переговоры руководителей внешнеполитических ведомств нашей страны и Болгарии.

В ходе встречи планируется обсудить состояние и перспективы всего спектра двустороннего сотрудничества, а также вопросы взаимодействия в международных организациях. С учетом председательства Болгарии в Комитете министров Совета Европы в нынешнем году, особое внимание будет уделено теме отношений Беларуси с этой региональной организацией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беларусь-Болгария

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