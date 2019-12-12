Владимир Макей: Беларусь всегда стремилась вносить вклад в развитие объединительной повестки дня

Новости Беларуси. Беларусь сыграла важную роль в вопросах войны и мира. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Владимир Макей, подводя дипломатические итоги 2019 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его мнению, год выдался достаточно напряженным, но и насыщенным. Так, в частности, наша страна выступала с важными инициативами в сфере безопасности, которые нашли отклик на мировой арене. Среди наиболее важных предложений – создание «пояса цифрового добрососедства» и и наша инициатива по разработке Декларации о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в европейском регионе. Министр отметил и несколько резолюций, предложенных Беларусью в ООН.

Владимир Макей, министр иностранных дел:

Эти инициативы находят очень широкий отклик у здравомыслящих людей, у представителей различных стран. Это очень важно. Беларусь всегда стремилась (и в этом году тоже) вносить свой посильный вклад в развитие объединительной повестки дня, нацеленной на обеспечение мира, стабильности, безопасности в нашем регионе и в мире в целом.