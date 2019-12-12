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Владимир Макей: Беларусь всегда стремилась вносить вклад в развитие объединительной повестки дня

12 декабря 2019 20:33
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Новости Беларуси. Беларусь сыграла важную роль в вопросах войны и мира. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Владимир Макей, подводя дипломатические итоги 2019 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей: Беларусь всегда стремилась вносить вклад в развитие объединительной повестки дня-1

По его мнению, год выдался достаточно напряженным, но и насыщенным. Так, в частности, наша страна выступала с важными инициативами в сфере безопасности, которые нашли отклик на мировой арене. Среди наиболее важных предложений – создание «пояса цифрового добрососедства» и и наша инициатива по разработке Декларации о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в европейском регионе. Министр отметил и несколько резолюций, предложенных Беларусью в ООН.

Владимир Макей: Беларусь всегда стремилась вносить вклад в развитие объединительной повестки дня-4

Владимир Макей: Беларусь всегда стремилась вносить вклад в развитие объединительной повестки дня-6

Владимир Макей, министр иностранных дел:
Эти инициативы находят очень широкий отклик у здравомыслящих людей, у представителей различных стран. Это очень важно. Беларусь всегда стремилась (и в этом году тоже) вносить свой посильный вклад в развитие объединительной повестки дня, нацеленной на обеспечение мира, стабильности, безопасности в нашем регионе и в мире в целом.

Владимир Макей: Беларусь всегда стремилась вносить вклад в развитие объединительной повестки дня-9

В целом, в 2019 году наша страна подтвердила курс на многовекторность во внешней политике. Подтверждение этому и сегодняшняя встреча. Зарубежные послы по приглашению главы МИД собрались на предновогодний прием. В этот раз место встречи выбрали неслучайно. Это офис одной из самых прогрессивных белорусских IT-компаний. Таким образом, дипломаты могли познакомиться с уровнем развития высоких технологий в нашей стране.

Владимир Макей: Беларусь всегда стремилась вносить вклад в развитие объединительной повестки дня-12

Владимир Макей: Беларусь всегда стремилась вносить вклад в развитие объединительной повестки дня-14

Владимир Макей: Беларусь всегда стремилась вносить вклад в развитие объединительной повестки дня-16

# МИД Беларуси # Владимир Макей # Фотофакт

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