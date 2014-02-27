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Владимир Макей 27 февраля начал визит Ригу

27 февраля 2014 16:26
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Новости Беларуси. Беларусь и Латвия укрепляют сотрудничество. Министр иностранных дел нашей страны 27 февраля начал визит в Ригу. Рабочий визит главы белорусского внешнеполитического ведомства продлится два дня.

За это время Владимир Макей проведет ряд встреч, в том числе и на высшем уровне. Запланированы переговоры с президентом Латвии, а также министрами иностранных дел и сообщений.

В центре внимания сторон весь спектр  развития белорусско-латвийского взаимодействия. Кроме того, будет затронута тема отношений Беларуси с Евросоюзом. Это особенно актуально в преддверии председательства Латвии в ЕС в первой половине будущего года и проведения Рижского саммита инициативы «Восточное партнерство».

Программой визита также предусмотрено посещение Рижского свободного порта и совместного белорусско-латвийского предприятия «МТЗ-Сервис», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беларусь-Латвия # Международное сотрудничество

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