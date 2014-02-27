Беларусь может оказать медпомощь пострадавшим во время событий в Украине

Новости Беларуси. Беларусь готова рассмотреть вопрос об оказании медицинской помощи пострадавшим во время событий в Украине.

При этом ведущую роль будет играть даже не МИД, а Минздрав как профильное ведомство, если будет соответствующее обращение. Об этом 27 февраля сообщили во внешнеполитическом ведомстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:

Отношение с фактическим новым руководством нашей южной соседки Украины будут выстраиваться по мере формирования фактического нового руководства. На данный момент, насколько нам известно, соответствующий процесс не завершен. Дадим ему завершиться, тем более, что Республика Беларусь неукоснительно следует принципу невмешательства во внутренние дела как Украины, так и других стран, и рассчитывает на скорейшее урегулирование ситуации в Украине.