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Лукашенко призвал активнее включать население в обсуждение изменений в законодательстве

18 декабря 2025 14:42
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Лукашенко призвал активнее включать население в обсуждение изменений в законодательстве-0

В своем Послании народу и парламенту лидер Беларуси Александр Лукашенко отметил необходимость более широкого привлечения граждан к обсуждению изменения в законодательстве.

 

Он отметил, что у Национального собрания есть для этого все необходимые возможности: депутаты работают с обращениями избирателей, осведомлены об общественных настроениях и могут применять этот опыт для оценки существующих нормативных актов и подготовки новых проектов.

Чем больше мнений будет учтено, тем эффективнее будет результат, подчеркнул Президент.

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