«Мы будем идти вперёд». Лапицкий о развитии туристического потенциала Беларуси

18-19 декабря состоится второе заседание VII Всебелорусского народного собрания. И сегодня в студию «Нового утра» заглянул Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», делегат VII Всебелорусского народного собрания.

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Перед главным политическим событием, какое может быть настроение? Во-первых, оно главное. Во-вторых, оно накануне окончания этого года. Мы подведем итоги, настроимся на будущий год. Настроение замечательное.

А насколько для вас почетно быть делегатом?

Глеб Лапицкий:

Для меня почетно, для моих детей. А если мы радуем наших детей, наши семьи, это, наверное, вдвойне приятно. Это не только почетно, но и очень ответственно. Лично мне как Глебу Лапицкому, конечно, очень приятно, что и представители сферы культуры входят в такой представительный орган.

Что касается актуальной повестки дня Всебелорусского народного собрания. Какие отдельные части этой повестки хотели бы выделить для себя и непосредственно для вашей сферы деятельности.

Глеб Лапицкий:

Безусловно, главный пункт в повестке – это выступление главы государства, Послание парламенту и народу. Теперь оно происходит в присутствии Всебелорусского народного собрания. И, конечно, рассмотрение программы социально-экономического развития на следующую пятилетку. Почему это для нас важно? Потому что мы видели, как включились в это люди на приемах граждан, на прямых телефонных линиях.