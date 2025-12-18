«Выбирайте!» Лукашенко высказался о маршрутках в Беларуси

В своем Послании к белорусскому народу и парламенту лидер Беларуси Александр Лукашенко распорядился запустить в города-спутники электробусы, отметив, что маршрутки останутся в пользовании у людей.

Он подчеркнул важность свободного выбора транспорта и сообщил, что уже изготовлены и введены в эксплуатацию автобусы различных типов – электрические, газомоторные и на двигателях внутреннего сгорания.

«Я никогда не был против свободного выбора человека, на чем ему перемещаться. Но когда люди стоят в очереди и граждане ко мне обращаются, я на это не мог не обратить внимание. Мы немедленно произвели немало автобусов, электробусов, на газомоторном топливе, двигателях внутреннего сгорания и запустили по маршруту. Выбирайте!» – сказал он.