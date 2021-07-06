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Владимир Караник о подготовке к IX Форуму регионов: очень приятно, что эту работу курирует как наше посольство, так и посольство России

06 июля 2021 17:18
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Новости Беларуси. О новых возможностях экономического сотрудничества Беларуси и России говорили 6 июля в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Лукьянов об экономике Беларуси и России: невозможно их каким-то указом взять и склеить

Владимир Караник о подготовке к IX Форуму регионов: очень приятно, что эту работу курирует как наше посольство, так и посольство России-1

Наращивание объемов торговли, расширение экспортных направлений и взаимодействие на местном уровне обсудили с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Беларуси Евгением Лукьяновым.

Сейчас Россия – один из главных торговых партнеров Гродненской области. На нее приходится более половины экспорта региона. А география контактов более чем обширная: только на прошедшем Форуме регионов двух стран предприятия области заключили сразу 25 соглашений. Сейчас Гродно ищет новые возможные точки соприкосновения. Город готовится к проведению IX Форума регионов Беларуси и России.

Владимир Караник о подготовке к IX Форуму регионов: очень приятно, что эту работу курирует как наше посольство, так и посольство России-4

Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:
Нам очень приятно, что всегда эту работу по организации взаимодействия курирует как наше посольство в Российской Федерации, так и посольство Российской Федерации в Республике Беларусь. И это еще одна встреча, чтобы обсудить имеющиеся вопросы, направления развития взаимовыгодного сотрудничества.

Владимир Караник о подготовке к IX Форуму регионов: очень приятно, что эту работу курирует как наше посольство, так и посольство России-7

Российский дипломат ознакомился с работой гродненских предприятий и дал высокую оценку их деятельности в условиях пандемии, санкционного давления и неустойчивости мировых рынков. Например, Гродненский мясокомбинат на прошедшем форуме подписал один из самых крупных коммерческих контрактов.

# Беларусь-Россия # Евгений Лукьянов # Фотофакт

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