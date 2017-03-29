Визит Александра Лукашенко в Туркменистан начинается 29 марта

Новости Беларуси. 29 марта начинается официальный визит Александра Лукашенко в Туркменистан. Здесь глава государства проведет переговоры с президентом Гурбангулы Бердымухамедовым в формате «один на один», а затем в расширенном составе. Также в программе визита посещение Гарлыкского горно-обогатительного комбината (его строительство в туркменской пустыне недавно завершили белорусские специалисты).

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это сигнал всему миру, что мы можем открыть любую шахту и добывать там не только калийные удобрения, но любые полезные ископаемые шахтным способом. Я уже не говорю – открытым способом. Для нас это был очень важный проект, и хорошо, что мы его завершили.