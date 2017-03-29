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Визит Александра Лукашенко в Туркменистан начинается 29 марта

29 марта 2017 06:52
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Новости Беларуси. 29 марта начинается официальный визит Александра Лукашенко в Туркменистан. Здесь глава государства проведет переговоры с президентом Гурбангулы Бердымухамедовым в формате «один на один», а затем в расширенном составе. Также в программе визита посещение Гарлыкского горно-обогатительного комбината (его строительство в туркменской пустыне недавно завершили белорусские специалисты).

Ожидается, что главы государств дадут официальный старт работе масштабного предприятия.

28 марта перспективы комбината Александр Лукашенко обсудил с Михаилом Мясниковичем (подробнее здесь).

Визит Александра Лукашенко в Туркменистан начинается 29 марта-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это сигнал всему миру, что мы можем открыть любую шахту и добывать там не только калийные удобрения, но любые полезные ископаемые шахтным способом. Я уже не говорю – открытым способом. Для нас это был очень важный проект, и хорошо, что мы его завершили.

Гарлыкский комбинат – один из крупнейших проектов нашей страны в сфере услуг за рубежом.

Его общая стоимость составляет около миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беларусь-Туркменистан # Александр Лукашенко # Фотофакт

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