Визит Александра Лукашенко в Туркменистан начинается 29 марта

Новости Беларуси. 29 марта начинается официальный визит Александра Лукашенко в Туркменистан. Здесь глава государства проведет переговоры с президентом Гурбангулы Бердымухамедовым в формате «один на один», а затем в расширенном составе. Также в программе визита посещение Гарлыкского горно-обогатительного комбината (его строительство в туркменской пустыне недавно завершили белорусские специалисты).
Ожидается, что главы государств дадут официальный старт работе масштабного предприятия.
28 марта перспективы комбината Александр Лукашенко обсудил с Михаилом Мясниковичем (подробнее здесь).