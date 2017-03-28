На Гарлыкском горно-обогатительном комбинате планируют производить до полутора миллионов тонн калийных удобрений в год

Александр Лукашенко в эту страну направится с официальным визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

старт работе Гарлыкского горно-обогатительного комбината Президенты Беларуси и Туркменистана дадут уже в ближайшую пятницу.

Планируется, что в год здесь будут выпускать до полутора миллионов тонн калийных удобрений. Кстати,

– сигнал всему миру о возможностях Беларуси. Об этом сегодня заявил Президент общаясь с главой Совета Республики. Михаил Мясникович этот проект курирует с самого начала. Надавно завершено строительство комплекса.

Новости Беларуси. Гарлыкский горно-обогатительный комбинат. Все этапы строительства и перспективы. Об этом и не только сегодня говорили Александр Лукашенко и Михаил Мясникович

Юго-восток Туркменистана. Гарлыкское. Одно из богатейших месторождений калийных солей. Общие запасы руд здесь оцениваются почти в 3 миллиарда тонн. Эти кадры как нельзя лучше подчеркивают масштабы.

И такую без преувеличения «стройку века» доверили именно нашим специалистам.

В истории суверенной Беларуси это, пожалуй, самый крупный зарубежный проект. Планируется, что в год на Гарлыкском горно-обогатительном комбинате выпускать будут до полутора миллиона тонн калийных удобрений.

И Александр Лукашенко, и Гурбангулы Бердымухамедов не раз называли Гарлыкский горно-обогатительный комбинат ключевым проектом в торгово-экономическом сотрудничестве двух стран. А еще и крупнейшим в экспорте услуг. Его стоимость около миллиарда долларов.

На плечах белорусских специалистов все этапы строительства: от проектирования до технического оснащения.

Контракт на строительство комбината белорусской стороной «под ключ» заключили еще в 2010. Сегодня уже можно принимать результат. Белорусская сторона отмечает: проект действительно выгодный, а еще, что немаловажно, имиджевый. Белорусы еще раз доказали:

строить стратегические объекты хотим и можем!

Кстати, многое оборудование на комбинате тоже белорусское. А это значит не только наши специалисты заявили о себе, но и предприятия показали свою конкурентоспособность.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В ближайшие дни мне предстоит побывать в Туркменистане по приглашению президента. Там мы заканчиваем огромную стройку.

Построен комбинат горно-обогатительный по добыче калийных удобрений.

И, насколько информирован, уже получили первую продукцию. Мы наконец-то освоили это производство, учитывая, что в советские времена, когда там велись исследования, Советский Союз не смог, не рискнул этим заниматься. Это была очень сложная технология в связи с теми грунтами, которые нам пришлось пройти. Но сделали. Значит, технологии у нас в этом плане солидные. И это сигнал всему миру,

что мы можем открыть любую шахту и добывать там не только калийные удобрения,

но любые полезные ископаемые шахтным способом. Я уже не говорю, открытым способом. Поэтому для нас это был очень важный проект, и хорошо, что мы его завершили.

Это встреча проходит в преддверии визита Александра Лукашенко в Туркменистан.

Уже в пятницу два Президента дадут старт работе Гарлыкского горно-обогатительного комбината.

Станет это новой страницей в двусторонней истории, а еще продемонстрирует возможности нашей страны на мировом рынке строительных услуг.