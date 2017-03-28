На Гарлыкском горно-обогатительном комбинате планируют производить до полутора миллионов тонн калийных удобрений в год

Новости Беларуси. Гарлыкский горно-обогатительный комбинат. Все этапы строительства и перспективы. Об этом и не только сегодня говорили Александр Лукашенко и Михаил Мясникович
Строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината в Туркменистане
– сигнал всему миру о возможностях Беларуси. Об этом сегодня заявил Президент общаясь с главой Совета Республики. Михаил Мясникович этот проект курирует с самого начала. Надавно завершено строительство комплекса.
Планируется, что в год здесь будут выпускать до полутора миллионов тонн калийных удобрений. Кстати,
старт работе Гарлыкского горно-обогатительного комбината Президенты Беларуси и Туркменистана дадут уже в ближайшую пятницу.
Александр Лукашенко в эту страну направится с официальным визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юго-восток Туркменистана. Гарлыкское. Одно из богатейших месторождений калийных солей. Общие запасы руд здесь оцениваются почти в 3 миллиарда тонн. Эти кадры как нельзя лучше подчеркивают масштабы.
И такую без преувеличения «стройку века» доверили именно нашим специалистам.
В истории суверенной Беларуси это, пожалуй, самый крупный зарубежный проект. Планируется, что в год на Гарлыкском горно-обогатительном комбинате выпускать будут до полутора миллиона тонн калийных удобрений.
И Александр Лукашенко, и Гурбангулы Бердымухамедов не раз называли Гарлыкский горно-обогатительный комбинат ключевым проектом в торгово-экономическом сотрудничестве двух стран. А еще и крупнейшим в экспорте услуг. Его стоимость около миллиарда долларов.
На плечах белорусских специалистов все этапы строительства: от проектирования до технического оснащения.
Контракт на строительство комбината белорусской стороной «под ключ» заключили еще в 2010. Сегодня уже можно принимать результат. Белорусская сторона отмечает: проект действительно выгодный, а еще, что немаловажно, имиджевый. Белорусы еще раз доказали:
строить стратегические объекты хотим и можем!
Кстати, многое оборудование на комбинате тоже белорусское. А это значит не только наши специалисты заявили о себе, но и предприятия показали свою конкурентоспособность.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В ближайшие дни мне предстоит побывать в Туркменистане по приглашению президента. Там мы заканчиваем огромную стройку.
Построен комбинат горно-обогатительный по добыче калийных удобрений.
И, насколько информирован, уже получили первую продукцию. Мы наконец-то освоили это производство, учитывая, что в советские времена, когда там велись исследования, Советский Союз не смог, не рискнул этим заниматься. Это была очень сложная технология в связи с теми грунтами, которые нам пришлось пройти. Но сделали. Значит, технологии у нас в этом плане солидные. И это сигнал всему миру,
что мы можем открыть любую шахту и добывать там не только калийные удобрения,
но любые полезные ископаемые шахтным способом. Я уже не говорю, открытым способом. Поэтому для нас это был очень важный проект, и хорошо, что мы его завершили.
Это встреча проходит в преддверии визита Александра Лукашенко в Туркменистан.
Уже в пятницу два Президента дадут старт работе Гарлыкского горно-обогатительного комбината.
Станет это новой страницей в двусторонней истории, а еще продемонстрирует возможности нашей страны на мировом рынке строительных услуг.
Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Это уникальный объект. Его не представилось возможным даже построить во времена Советского Союза.
Мы, белорусы, это создали в пустыне,
фактически на стыке Узбекистана и Афганистана построен мощный комбинат, который соответствует последнему слову науки и техники в этом плане. И, безусловно, он будет таким ключевым, я не боюсь этого слова сказать, для стран Центральной Азии.
Кстати, Михаил Мясникович еще курирует ход посевной в Брестской области. Здесь она идет активно. Строго по разработанной «дорожной карте». При этом регион ничуть не отстает.
Тем не менее, Александр Лукашенко поручил обеспечить полный контроль за работой кадров.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы договорились, что топливо в таком массовом порядке мы поддержим с 1 апреля, когда вся страна втянется в посевную компанию, поэтому я подписал все распоряжения, и топливо мы добавим с 1 апреля. Это не значит, что что-то с неба там свалится. Ещё на что я хочу обратить внимание – это архиважно для южных наших властей:
в выходные дни будет очень жарко в Беларуси,
и то, что мы в землю влажную сейчас положили, мгновенно появится. Поэтому нам надо оперативно посеять, как можно быстрее.
Всего же под посевную в этом году отведено около двух с половиной миллионов гектаров.
При этом к севу ранних яровых уже приступили во всех областях страны.
Причем, на несколько недель раньше привычных сроков. А это значит первые рекорды уже есть. Теперь остается ждать хороший хлебный урожай.