Виталий Бусько: Если бы Обама приехал в Минск, это был бы успех нашей дипломатии

По поводу нормандских переговоров спросим у депутата Виталия Бусько. Виталий Леонидович, готовы американцы сесть за этот стол?

Виталий Бусько, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Действительно, наверное, это будет тлеть очень долго и упорно. Что такое «захотят, не захотят американцы»? Сегодня мы не можем сказать это однозначно. Уже озвучил наш президент. Если это озвучат лидеры этой нормандской четверки и скажут: «Господин президент великих Штатов, мы не можем тут без вас довести дело до конца». Поэтому я считаю, что это будет очень сильно зависеть от них. А они-то, в этом я глубокого убежден, заинтересованы. Потому что Европе в центре Европы полыхающий такой костер не нужен.

А приедет господин Обама в Минск на переговоры нормандской уже пятерки?

Виталий Бусько:

Я думаю, что это было бы здорово, это был бы успех нашей дипломатии. И я думаю, что Обама бы не ошибся, если бы к нам приехал.