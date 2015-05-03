Владимир Андрейченко: Качество законов – основная задача, стоящая перед парламентариями. Законы пишутся для людей

Новости Беларуси. Начнем, безусловно, с главного политического события весны. Ежегодное Послание президента народу и Парламенту. Такую форму публичных заявлений практикуют главы многих государств. В Беларуси этой политической традиции уже почти два десятка лет. И всякий раз это непременно анализ ситуации в стране и план ее развития на ближайшее время. О государственной стратегии и политической тактике мы спросили у членов Правительства и парламентариев прямо в Овальном зале. А для этого на неделе напросились в гости к хозяину нижней палаты Парламента.

Здравствуйте, Владимир Павлович.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Здравствуйте.

Я так понимаю, что эти двери вы только в исключительных случаях открываете.

Владимир Андрейченко:

Эти двери мы в основном открываем, когда прибывают какие-то иностранные делегации. Поэтому, будем говорить, знак такого особого внимания и уважения к этим делегациям.

Это и есть та самая парламентская дипломатия, о которой говорил президент. Как это работает на практике?

Владимир Андрейченко:

У нас 60 рабочих групп по сотрудничеству с Парламентами других государств. И, безусловно, это в первую очередь продвижение наших внешних экономических интересов.

Ведь напрямую депутат не может ни подписывать контракты, ни заключать договоры, но все равно от вашей работы в последствии зависит экономический эффект.

Владимир Андрейченко:

Важно очень сегодня наладить товаропроводящую сеть. Наверное, одна из главнейших задач – это привлечение прямых инвестиций.

Поэтому депутаты по всему миру у вас ездят?

Владимир Андрейченко:

По всему миру. И, конечно, эти поездки ни в коем случае не превращаются в какие-то экскурсионные. За этим следует наращивание нашего экспорта в эти страны. Вот эта главная задача, которая поставлена перед депутатами.

То есть «живые» деньги вы не привозите, но за вами поедут бизнесмены и Правительство.

Владимир Андрейченко:

Да, поедет Правительство, поедут руководители предприятий.

И ваша задача – понравиться.

Владимир Андрейченко:

Да, понравиться и привлечь сюда капитал и продвинуть туда нашу продукцию.

Владимир Павлович, вот мы идем в Овальный зал с потайной двери?

Владимир Андрейченко:

Да, именно через эту дверь. Как правило, она используется только во время Послания президента Республики Беларусь. Мы президента встречаем. И премьер-министр, и председатель Совета Республики. И, конечно, это возможность у нас такая обменяться мнениями, задать вопросы, порешать какие-то вопросы. Хотя промежуток времени небольшой, но мы это используем тоже.

А теперь о других традиция послания главы государства. Ровно за час до полудня президент выйдет из дальней двери, проследует к своему креслу (оно в этом зале расположено выше других) и после государственного гимна спустится к трибуне.

В знаменитой парламентской подкове (именно поэтому на самом деле квадратный зал называют Овальным) в этот день своя строгая иерархия. На фронтах – высшие должностные лица и вся верхушка вертикали власти. Дальше – сенаторы. В центре – самое массовое представительство – 110 кресел: депутаты нижней палаты Парламента. Для них это привычные места.

В так называемых дальних карманах – спецприглашенные. Справа – дипломаты. На этот раз их оказалось настолько много, что журналистов попросили сесть слева. Там же – министры и руководители предприятий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Владимир Павлович, самое главное, на что обратил президент, касательно работы парламентариев, это на качество законопроектов, на качество законов. Вот как вы намерены повышать качество вашего продукта, будем так говорить?

Владимир Андрейченко:

Качество законов – это, конечно, основная задача, которая стоит перед парламентариями. Чтобы этот закон был прост, понятен и работал. Потому что законы пишутся для людей. И рецепт, собственно говоря, наверное, один: больше встречаться с людьми. Я считаю, что правильно президент вчера обратил внимание, что нам надо больше использовать потенциал гражданского общества, потенциал наших общественных объединений, политических партий.

И Парламент должен стать площадкой для их встреч.

Владимир Андрейченко:

Да, площадкой. Современные информационные технологии. Поэтому мы вот это учтем. И, конечно, бывая в трудовых коллективах непосредственно, надо, наверное, нам больше изучать правоприменительную практику, как работают эти законы.

Владимир Павлович, а бывают ситуации, когда, вы говорите, встречаетесь с людьми в регионах, вот, предложение, сказанное рабочим «Минского автомобильного завода», найдет свое отражение в законе? Такое бывает?

Владимир Андрейченко:

Да, такое бывает, и довольно часто. Мы несколько изменений в наше земельное законодательство вносили.

С подачи людей простых.

Владимир Андрейченко:

Да, с подачи простых людей. В частности, я был в Глубокском районе. Председатель сельского совета внесла одно предложение. Оно нашло отражение в нашем земельном кодексе.

Владимир Павлович, так вот на чем вы собираетесь сосредоточить вашу работу в ближайший год?

Владимир Андрейченко:

У нас ежегодно Указом Президента утверждается план законопроектной деятельности. Сейчас находится на рассмотрении в Палате представителей Декрет «О предупреждении социального иждивенчества», закон «О борьбе с коррупцией».

На который особо обратил президент.

Владимир Андрейченко:

Да, особо обратил. Также уже начинается работа над проектом бюджета на следующий год. Изменения в налогом законодательстве, о котором говорил президент во время Послания.

Владимир Павлович, а вам хватает споров в этом зале? Споров, дискуссий, полярных мнений, может быть. Вот это нужно в вашей работе?

Владимир Андрейченко:

Это нужно, это и есть в нашей работе. Но мы стараемся эти вопросы все снимать на стадии рабочих групп, на стадии работы постоянных комиссий.

Не так, как в российском Парламенте иногда, бывает, за волосы потаскают.

Владимир Андрейченко:

Да, у нас 14 комиссий. И ведь это основная их задача – подготовить законопроект для внесения сюда. А те поправки, по которым уже не будет найдено согласия субъектами правозаконодательной инициативы, вот тогда только мы должны здесь поставить. Мы сейчас очень активно работаем над проектом закона «О борьбе с коррупцией», потому что мы зачастую боремся с последствиями уже этой коррупции. А тот проект закона, который внес президент Республики Беларусь, как раз направлен на то, чтобы устранить причины, которые способствуют проявлению коррупции.

Как у медиков: легче предупредить, чем лечить потом.

Владимир Андрейченко:

Он и наказывает тех, кто допустил какие-то злоупотребления, но, во всяком случае, он именно на это направлен – устранить причины. Поэтому вот этот дух нам надо сохранить. Самое главное.

Владимир Павлович, я желаю и нам, и вам работающих законов. Благодарю вас.

Владимир Андрейченко:

Спасибо.