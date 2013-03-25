Вице-премьер ОАЭ: Наша страна заинтересована в развитии сотрудничества с Беларусью по всем направлениям

Новости ОАЭ. Президент Республики Беларусь находится с визитом в Объединенных Арабских Эмиратах. Александр Лукашенко 25 марта встретился с вице-премьером, министром внутренних дел страны шейхом Сейфом бен Заидом аль-Нахайяном.

Как было отмечено, за короткий промежуток времени отношения между Беларусью и Эмиратами значительно укрепились. Они характеризуются высоким уровнем открытости, доверия и активными политическими контактами. Александр Лукашенко подчеркнул динамичное развитие Эмиратов в различных сферах. Этот опыт может быть востребован и в Беларуси.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я с интересом смотрю на то, что вы делаете эти годы, которые я бывал у вас. По-моему, это уже лет 13 назад я первый раз прилетел к вам. Самое современное и в строительстве, и по другим направлениям, нефтедобыча и так далее. Все самое современное, по-моему, здесь. Поэтому мы наблюдаем за всем этим и примеряемся к тому, как должно быть.

Сейф бен Заидом аль-Нахайян, заместитель премьер-министра, министр внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов:

Господин президент, я рад встречи с Вами и мне доставляет большое удовольствие встречаться с белорусами.

Это уже третье посещение Александром Лукашенко Объединенных Арабских Эмиратов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предыдущий визит был в 2007 году.

Эмираты – основной торговый партнер Беларуси среди арабских государств Персидского залива. Товарооборот между странами – около 20 миллионов долларов. В Эмираты наша республика экспортирует продукцию машиностроения, нефтепродукты, подшипники, шины, стекловолокно.

Сотрудничество имеет большие перспективы. В частности, в сфере недвижимости и гостиничного бизнеса. Страны также оказывают друг другу тесную поддержку в международных организациях.

Беларусь рассчитывает на углубление сотрудничества с Объединенными Арабскими Эмиратами в различных сферах. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с наследным принцем эмирата Абу-Даби - заместителем верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном. Визит Белорусского лидера в страны азиатского региона продолжается.

Сегодня в Абу-Даби обсудили вопросы взаимодействия в различных отраслях, в частности в сельском хозяйстве, промышленности, военно-технической сфере. Достигнута договоренность в ближайшее время рассмотреть конкретные проекты.

Шейх Мухаммед бен Заид аль-Нахайян подтвердил интерес к укреплению белорусско-эмиратских связей и развитию взаимовыгодного сотрудничества.

Наследный принц также поручил правительству ОАЭ в самое ближайшее время представить ему на рассмотрение конкретные предложения по наиболее актуальным направлениям сотрудничества с Республикой Беларусь в сферах, представляющих взаимный интерес.

В знак особого уважения к Президенту Беларуси на встречу с Александром Лукашенко наследный принц пригласил членов правящих семей различных эмиратов, представителей династий, членов правительства, парламента и дипломатического корпуса, аккредитованного в ОАЭ. На встрече также присутствовали и другие влиятельные деятели страны.

Президент Беларуси сегодня также провел встречу с заместителем премьер-министра - министром внутренних дел ОАЭ шейхом Сейфом бен Заидом аль-Нахайяном. Как было отмечено, за короткий промежуток времени отношения между Беларусью и Эмиратами значительно укрепились. Они характеризуются высоким уровнем открытости, доверия и активными политическими контактами. Александр Лукашенко подчеркнул динамичное развитие Эмиратов в различных сферах. Этот опыт может быть востребован и в Беларуси.

Сейф бен Заидом аль-Нахайян:

Наша страна заинтересована в развитии сотрудничества с вашей страной по всем направлениям. В Беларуси очень хорошо развита промышленность, сельское хозяйство и другие направления. Беларусь является лидером стран Восточной Европы по темпам роста экономики. Мы знаем, что в 2000-х годах Беларусь развивалась очень быстрыми темпами, что ВВП вашей страны рос примерно на 8-9 процентов каждый год. Если сравнить с США, то у них рост в это же время составлял 1-2 процента. Ваш рост был очень высокий, мы все это отмечаем. Наша страна заинтересована в сотрудничестве, и мы согласны с вами, что нужно создавать экономическую базу нашего сотрудничества.

Александр Лукашенко:

Мы также видим, насколько интенсивно развивается ваша страна, но дело даже не в темпах развития Беларуси и Эмиратов. Вопрос состоит в том, что у нас экономики не конкурирующие друг с другом, они взаимодополняющие. Мы видим большое поле деятельности для наших компаний в Эмиратах, но мы видим огромные сферы деятельности и Эмиратов в Беларуси. Поэтому, если мы здесь пересекаемся, если вам это выгодно и интересно, мы не должны терять время. Мы должны сотрудничать. Тем более нас устраивает, что Эмираты никогда не выставляли нам никаких предварительных условий для сотрудничества. Мы тем более не намерены обусловливать наше сотрудничество какими-то политическими условиями.