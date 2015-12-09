Александр Лукашенко: Беларусь рассматривает Вьетнам как одного из важнейших партнеров в Юго-Восточной Азии

Новости Вьетнама. Беларусь рассматривает Вьетнам как одного из важнейших партнеров в Юго-Восточной Азии. Александр Лукашенко находится в этой стране с государственным визитом.

Вьетнам – перспективный партнер и ворота для нашей страны в АСЕАН. А это значит, что и на полумиллиардный рынок.

Как отметил Александр Лукашенко, у Беларуси и Вьетнама есть огромные резервы для дальнейшего развития отношений. В первую очередь это касается торгово-экономической сферы. В частности, Беларусь предлагает Вьетнаму активизировать сотрудничество в нефтехимии и свое участие в разведке и добыче полезных ископаемых.

Александр Лукашенко отметил: уровень товарооборота в 190 миллионов долларов недостаточно высок и, учитывая потенциалы двух стран, в ближайшие два года необходимо выйти на 500 миллионов. Во время нынешнего визита уже подписан ряд контрактов, которые будут способствовать наращиванию объема взаимной торговли.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Прежде всего хочу выразить глубокую признательность за гостеприимство. С первых минут нашего пребывания на вьетнамской земле мы ощущаем теплую дружескую атмосферу. Я уже не первый раз во Вьетнаме и уже не в первый раз я не узнаю наш Вьетнам. Вьетнам меняется на глазах, и мы рады за вас. Меня не покидает чувство того, что я приехал на родную нам землю к очень близкому, братскому и родному народу.

Чыонг Тан Шанг, президент Социалистической республики Вьетнам:

С момента провозглашения независимости и до сих пор Беларусь выбрала и последовательно продолжает свой путь развития. Я твердо уверен, что белорусский народ под вашим талантливым руководством будет достигать новых успехов в деле социально-экономического развития, что поможет улучшить жизнь людей и повысить позицию Беларуси в Европе и на международной арене.

По итогам переговоров президенты Беларуси и Вьетнама приняли совместное заявление об укреплении и всестороннем развитии отношений между странами.

Была подписана программа сотрудничества в экономике, науке и культуре на 2016-2018 годы.

В частности, заключено соглашение об обучении граждан Вьетнама в вузах Беларуси, подписан план сотрудничества в сфере туризма, дорожная карта развития взаимодействия между Академиями наук двух стран. Все это еще раз подтверждает, что двусторонний диалог нужно развивать.

Александр Лукашенко:

Мы неуклонно повышаем уровень нашего сотрудничества. Мы еще раз заявляем о том, что Вьетнам является самым надежным нашим другом в Юго-Восточной Азии и, если хотите, таким плацдармом, с которого мы готовы сотрудничать с другими государствами. Мы активно сотрудничаем с Вьетнамом по международной повестке дня в рамках Организации Объединенных Наций, в рамках движения неприсоединения. Мы всегда поддерживали, так же, как и Вьетнам нас, по самым острым, злободневным вопросам этой повестки дня. Мы и впредь будем действовать в таком же режиме.

Мы сегодня имеем порядка 190 млн долларов в год товарооборот. Это, конечно же, ничтожный уровень, если смотреть на потенциалы двух государств. Должен сказать, что нынешний визит способствовал тому, что мы уже в ходе его подписали ряд контрактов не на одну сотню миллионов долларов. И я согласен опять же с президентом Вьетнама, который предложил повысить уровень нашей межправительственной комиссии для того, чтобы достичь более высокого уровня товарооборота и превзойти уже полумиллиардный уровень товарооборота в ближайшие два года.

Чыонг Тан Шанг:

Мы высоко оцениваем хорошие и доверительные отношения наших стран. Мы договорились обмениваться визитами, чтобы усилить доверительные политические отношения, особенно в экономике, торговле и инвестициях. Мы договорились, что будем содействовать друг другу на международных форумах. Кроме того, обсудили меры увеличения товарооборота и инвестиций, а также согласились, что будем активно содействовать импорту, экспорту, расширять сотрудничество в области промышленности.

А 9 декабря рано утром, еще до начала переговоров, Александр Лукашенко возложил венки к Монументу павшим Героям. Памятник воздвигнут в 1995 году и является национальным мемориалом в честь воинов-героев, которые отдали свои жизни за независимость Вьетнама во всех вооруженных конфликтах. Это традиционное место возложения венков главами официальных зарубежных делегаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цветы и венки от белорусского президента легли и к Мавзолею Хо Ши Мина. Расположен он на самой большой во Вьетнаме площади. Здесь 70 лет назад Хо Ши Мин, первый президент Демократической Республики Вьетнам, зачитал Декларацию независимости. Теперь на площади проводятся военные парады, торжественные шествия. Кроме того, это еще один непременный пункт программ визитов зарубежных делегаций.