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Александр Лукашенко встретился с генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом

09 декабря 2015 13:33
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Новости Вьетнама. Александр Лукашенко встретился с генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. Белорусский лидер отметил, что нашим странам нужны новые идеи, которые выведут государства на более высокий уровень развития. В свою очередь Нгуен Фу Чонг выразил уверенность, что нынешний визит президента Беларуси во Вьетнам придаст новый импульс двусторонним отношениям и принесет выгоды сторонам.

О торгово-экономическом диалоге Беларуси и Вьетнама также шла речь на встречах главы белорусского государства с председателем Национального собрания Вьетнама и премьер-министром этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Александр Лукашенко # Фотофакт # Беларусь-Вьетнам

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