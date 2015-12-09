Новости Вьетнама. Александр Лукашенко встретился с генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. Белорусский лидер отметил, что нашим странам нужны новые идеи, которые выведут государства на более высокий уровень развития. В свою очередь Нгуен Фу Чонг выразил уверенность, что нынешний визит президента Беларуси во Вьетнам придаст новый импульс двусторонним отношениям и принесет выгоды сторонам.

О торгово-экономическом диалоге Беларуси и Вьетнама также шла речь на встречах главы белорусского государства с председателем Национального собрания Вьетнама и премьер-министром этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.