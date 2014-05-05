Александр Лукашенко: Я хочу, чтобы церковь активно принимала участие в государственных делах

Новости Беларуси. Александр Лукашенко считает, что церковь должна активнее участвовать в государственных делах. Об этом президент заявил на встрече с Митрополитом Минским и Слуцким, Патриаршим Экзархом всея Беларуси Павлом.

На эту должность он назначен по решению Синода Русской православной церкви в конце 2013 года. Александр Лукашенко предложил новому предстоятелю обменяться мнениями о том, что еще можно сделать для сотрудничества власти и священнослужителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава белорусского государства всегда большое внимание уделяет решению проблем православной церкви. Для этого неоднократно лично участвовал в заседаниях Синода.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Нам очень важны свежий взгляд со стороны. Вы человек опытный, можете оценить с точки нашей души, православной, славянской, как мы тут живем, работаем, что не хватает. Может быть, что-то посоветовали бы. С другой стороны, естественно, есть вопросы. Это естественно, абсолютно, так у нас строилась вся работа с нашей церковью, в отношениях с государством. Если мы чем-то сможем дополнительно к тому, что мы уже спланировали, дополнительно к той системе, в которой мы работаем с православной нашей церковью, чем-то помочь дополнительно, мы с удовольствием поможем, потому что это не просто, знаете, работа на имидж государства (это напрочь можете исключить). Это потому, что церковь сыграла в новейшей истории Беларуси очень важную роль. Церковь фактически не отстранена от государственных вопросов.

Вы знаете, в общем-то, мою точку зрения. Я не считаю, что церковь вне государства. Тогда где? Я наоборот хочу, чтобы церковь активно принимала участие в государственных делах. Конечно, со своей деликатностью, осторожностью. Мы даже учимся у церкви таким образом работать. Поэтому я считаю, что церковь до сих пор играла, играет и, наверное, всегда, найдя свое место в обществе, будет играть свою активную роль.

Павел, Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Именно за это хотел вас поблагодарить – за ваше понимание, за ваш взгляд на значение церкви для народа. И, конечно, я искренне радуюсь тому, что сегодня здесь, в этой процветающей, я бы сказал, стране, нисколько не преувеличивая, создались вот такие прекрасные взаимоотношения между церковью и государством.

Конечно, огромная заслуга моего предшественника, Митрополита Филарета, который сумел выстроить вот такие добрые взаимоотношения. И вы правильно подметили, что сегодня здесь такое соработничество, когда церковь не вмешивается в дела государства и государство не вмешивается в церковь. Но вместе можно сделать очень многое. Церковь придает такой дух, который связан с Богом. Вот это чрезвычайно важно, люди это чувствуют. И люди чувствуют, что здесь сегодня вот такая гармония между церковью и государством. И, конечно, я вас за это хотел поблагодарить искренне. Для меня здесь, человека нового, конечно, это все бросается в глаза. И очень приятно, что такая гармония. Поэтому я вас искренне хотел поблагодарить за ваше активно участие и в реставрации наших многих храмов, и к вашему вниманию и к нашей церкви, и к моему предшественнику, и лично ко мне.