Александр Лукашенко встретился с главой Международного фонда сотрудничества и партнерства Черного и Каспийского морей

Новости Беларуси. Ряд совместных проектов в сфере высоких технологий будет реализован в Беларуси. 6 мая об этом шла речь на встрече Президента Александра Лукашенко с главой Международного фонда сотрудничества и партнерства Черного и Каспийского морей. Предлагаемый инновационный инвест-проект затрагивает такие сферы, как электроника, энергетика, дорожное строительство, а также изготовление двигателей на водородном топливе.

Фонд представляет интересы 28 государств и занимается инвестициями, укреплением связей между странами-участницами, поддержкой проектов в области экологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы на эту пятилетку и будущую определили главным направлением в сфере нашего развития опору на науку, на современнейшие технологии. Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы перспективы лежали в таких сферах, как наноэлектроника, хранение и накопление электроэнергии и других. Это то, чем примерно занимаетесь и вы.

Фонд ваш очень солидный, представители солидные — с больших и богатых, скажем откровенно, стран. Я гарантирую всяческую поддержку вашего фонда. Вы знаете мою политику, мы в этом отношении абсолютно прозрачны и честны. Мы хотели бы, чтобы то, что вы обещаете, было реализовано. Если договоримся, мы свой путь пройдем. Очень хотелось бы, чтобы этот путь в Беларуси прошел и фонд. А поддержку мы окажем всяческую, в которой вы только заинтересованы.

Исмаил Сафи, глава Международного фонда сотрудничества и партнерства Черного и Каспийского морей:

Благодарю от своего имени и членов фонда, что приняли нас. Беларусь находится в стратегической геоточке — связывает Европу и Азию. Здесь работает много турецких бизнесменов. Я сам из Турции и надеюсь, что реализация совместных проектов Беларуси и фонда придаст дополнительный импульс белорусско-турецкому сотрудничеству.