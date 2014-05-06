Александр Лукашенко требует повышения эффективности работы агропромышленного комплекса

Новости Беларуси. Президент Беларуси требует выработки и реализации в Беларуси комплекса мер по повышению эффективности работы агропромышленного комплекса. Об этом глава государства заявил 6 мая, заслушивая доклад об итогах работы межведомственной рабочей группы для решения проблемных вопросов в АПК. Президент напомнил, что сфера сельского хозяйства не единственная, где было поручено комплексно изучить и устранить имеющиеся проблемы. Речь идет и о строительстве, и о ЖКХ. Что касается третьего направления — сферы сельского хозяйства, то, по словам главы государства, там не все гладко.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Напоминаю, что подобным образом мы попробовали проанализировать, и вроде бы получилось (посмотрим, что на практике будет), строительную отрасль, приняли соответствующее решение. Хочу напомнить, Андрей Владимирович, что 1 июля у нас время "ч": мы должны выполнить все, что мною было сказано на совещании, чего бы нам это ни стоило.

Далее наш народ, наше население волнуют вопросы жилищно-коммунального обслуживания. Группа во главе с Якобсоном работает. Третье направление — сельское хозяйство. Эта сфера нас, прежде всего, должна беспокоить. Там не все так гладко и, самое главное, нет той отдачи, которую мы должны получить от села, нет той эффективности в работе сельскохозяйственных предприятий. Кое-какие вопросы на поверхности, касаемые причин того, что творится в сельском хозяйстве. Есть некоторые другие, скрытые причины (сложные, простые). Вот группа во главе с премьер-министром должна была вскрыть эти причины неэффективного функционирования (если брать в целом) сельского хозяйства в плане отдачи от тех инвестиций, которые туда направлены. И, во-вторых, самое главное — нам надо наметить пути не просто выхода из этой ситуации, а пути эффективного развития сельскохозяйственного производства и всего, что связано с ним.

«Аграрная» группа, скажем так, во главе с Михаилом Владимировичем проработала эти вопросы и предложила некую дорожную карту, которую мы должны реализовать в Беларуси в сфере сельского хозяйства, чтобы уже в этом и следующем году мы увидели хоть какие-то результаты.

В ближайшее время, если мы примем сегодня решение о том, что эта группа сработала, и мы можем выходить, как и в строительстве, на большой круг людей, специалистов и с ними вести разговор о том, как будет развиваться сельское хозяйство завтра, о его эффективности, то все это будет аналогично подвергнуто анализу в этом широком кругу со специалистами. Мы должны людям прямо сказать: вот, что мы сделаем, а что от вас ждем и вы обязаны сделать.

Глава государства неоднократно обращал внимание на важность развития агропромышленного комплекса страны. Ведь это не только продовольственная безопасность, но и хороший сегмент для наращивания экспорта. Поэтому деятельность сельскохозяйственных предприятий постоянно поддерживается на уровне Президента. В Беларуси реализуют госпрограммы, обновляют производства, облагораживают малые населенные пункты, улучшают быт сельчан. Государство, в свою очередь, ждет отдачи от долгосрочных вложений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.