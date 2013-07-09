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Венесуэла получила официальное прошение экс-сотрудника ЦРУ Сноудена об убежище

09 июля 2013 06:16
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Новости Венесуэлы. Венесуэла получила официальное прошение Сноудена об убежище. Глава государства Николас Маудро заявил, что экс-сотруднику ЦРУ осталось только приехать в страну. Кроме Венесуэлы, на просьбу Сноудена откликнулись еще две страны – Никарагуа и Боливия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительной информации, пока Сноуден находится в транзитной зоне московского аэропорта «Шереметьево».

Тем временем британская газета «The Guardian» обнародовала вторую часть эксклюзивного видеоинтервью беглого американца. По словам программиста, существующие в Соединенных Штатах структуры власти действуют только в личных целях, для расширения своих возможностей ценой свободы всего общества.

# Сноуден

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