Президент Беларуси прибыл в Узбекистан - примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Узбекистан. Борт №1 менее часа назад приземлился в международном аэропорту «Ташкент».

В Узбекистане состоится совет глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. Нынешний саммит станет первым, в котором Беларусь будет принимать участие на высшем уровне в новом статусе наблюдателя.

Также Президент Беларуси в Узбекистане проведёт встречи с лидерами зарубежных стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, выступая на пятом Всебелорусском народном собрании, Александр Лукашенко анонсировал переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином.

В Узбекистане уже работает съемочная группа СТВ. Зачем в Ташкент слетаются лидеры стран так называемого «азиатского клуба» и какую роль Беларусь может сыграть в Шанхайской организации сотрудничества?

Евгений Горин, СТВ: В дни, когда в Беларуси проходит Всебелорусское народное собрание, сюда в Ташкент слетаются лидеры государств на своего рода азиатские переговоры – юбилейный саммит Шанхайской организации сотрудничества.

За 15 лет существования «азиатский клуб» существенно нарастил влияние в регионе. При этом усиление позиций год от года только набирает новые обороты. Уже сегодня общая территория входящих сюда шести стран – это огромная часть земли с рынком примерно в четвертую часть населения планеты. А после вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества Пакистана и Индии – это одна из тем юбилейного саммита – наступит качественно новый этап в становлении этого международного объединения. Но уже сегодня Шанхайская организация сотрудничества так или иначе объединяет 18 стран, в которых проживает, почти половина мирового населения. Для Беларуси это будет первый саммит Шанхайской организации сотрудничества, в котором республика принимает участие на высшем уровне в новом статусе наблюдателя. Кстати, Беларусь первой в истории этой инициативы перешла из статуса партнера по диалогу в статус наблюдателя. Конечно, это открывает новые возможности для подключения республики к межрегиональным проектам Азии.

Николай Клакевич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Узбекистан:

Здесь важно преследовать общие задачи, прежде всего, которые будут сохранять мир, спокойствие в наших странах. Потому что, то, что реализует Шанхайская организация сотрудничества, в принципе, почти подобные задачи стоят и в Организации Договора о коллективной безопасности. Мы тоже там противодействуем преступности, распространению наркотиков, боремся с терроризмом. Поэтому вот это гармоничное сочетание – всё-таки, Беларусь на перекрёстке, посредине между Азией и Европой - поэтому нам нужно просто участвовать

Основной состав шести стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества представляет особый интерес. Например, это Китай. Его экономика называется экспертами второй в мире по номинальному ВВП. А по паритету покупательской способности - первая. Кстати, за повышение статуса Беларуси в Шанхайской организации сотрудничества в свое время выступил именно Китай. С его подачи в рамках инициативы обсуждается создание континентальной зоны свободной торговли. С нашей страной Поднебесную связывают многочисленные проекты и стратегическое партнерство. Качественно новый уровень белорусско-китайского взаимодействия – результат переговоров лидеров наших стран. Республика участвует в инициативе Под Минском строится китайско-белорусский технопарк «Великий камень». А кредитно-инвестиционное сотрудничество - ядро двусторонних торгово-экономических отношений. Для Беларуси открыты китайские кредитные линии на общую сумму 14 млрд. долларов США. Президент Александр Лукашенко примет участие в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Запланирован ряд двусторонних встреч белорусского лидера с коллегами из других стран.

Евгений Горин, СТВ: Завтра в Ташкенте пройдут основные встречи и переговоры, ожидается подписание ряда документов, которые определят на годы развитие Шанхайской организации сотрудничества.