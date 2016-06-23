ЖКХ, Год Семьи и маленький выбор стержней: с чем белорусы обращались на горячую линию ВНС 23 июня

Новости Беларуси. Более полутысячи звонков и около полутора сотен писем и телеграмм. Именно столько обращений поступило за два дня работы Всебелорусского народного собрания на горячую телефонную линию форума.

Белорусы не только задавали интересующие их вопросы или обозначали проблемы, но и выступали с конкретными предложениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Телефонная книга жалоб и предложений в формате Всебелорусского народного собрания сегодня пополнилась почти двумя сотнями новых обращений. И это лишь за три часа работы операторов “горячей линии”. Для сравнения: вчера трубки в этом зале снимали примерно 45 раз в час, но сегодня – уже больше 60! Вероятно, многие все же собрались с мыслями, прихватив с собой надежду на решение насущных проблем.

Арина Савенчук, оператор горячей линии V Всебелорусского народного собрания:

От всех звонящих красная линия – надеемся на то, что нас услышат, что наше обращение дойдет до Президента, и Батька нам поможет!

В хит-параде звонков, по-прежнему, ЖКХ, глобальные для некоторых семей стройки и социалка. Кстати, два региона – Гомельский и Брестский – «назвонили» один к одному – по 55 обращений за два дня накала горячей линии. И один вопрос – как раз из Кобрина – в буквальном смысле назрел на потолке и стенах многоквартирного жилого дома.

Леонид Базылюк, житель Кобрина (Брестская область):

Уже весной пошла плесень, отпали обои! Из-за этого любую болезнь можно получить, тем более, ребенок маленький!

По словам жильцов, у грибка в квартире уже юбилей – 25 лет сражения с плесенью объединили соседей крепче всякой дружбы. А тем временем, ответственные службы лишь пишут письма, дескать, ничего не попишешь!

Елена Просянюк, житель Кобрина (Брестская область):

Куда девались наши деньги, которые мы сдали на капитальный ремонт все эти годы, мы не знаем. Я позвонила на горячую линию, потому что ждала уже этот день. Посмотрела по телевизору. Прошли Кобрин, прошли Брест – эффекта никакого, никаких сдвигов, и я решила обратиться – а вдруг. Теперь решили, что в Минске нам помогут, нас услышат.

Услышали – однозначно, плюс взяли на контроль! Каждый звонок на горячую линию Всебелорусского народного собрания прошел несколько этапов регистрации, учета, так что затеряться или упасть под стол ни одно обращение в принципе не могло. А вот, чтобы не утратить суть каждого звонка, с операторами проводили настоящие тренировки и даже устроили своего рода кастинг для желающих принимать обращения белорусов.

Наталья Шастиловская, заместитель руководителя горячей линии V Всебелорусского народного собрания:

Подготовка шла очень долго, примерно за два-три месяца был отобран основной состав. Эти люди - подготовленные, были проведены инструктажи, проигрывались ситуации, возможные вариации вопросов.

Мария Лешкевич, оператор горячей линии V Всебелорусского народного собрания:

Все с большой уверенностью сюда дозваниваются и говорят, что: вы поможете, конечно, мы понимаем, что сложный вопрос, что нужно разбираться, что не в один день он будет решён, но люди звонят с положительными эмоциями.

С положительными эмоциями накануне услышал, сколько же людей позвонили на горячую линию и житель деревни Чачково Виктор Ткачев.

Виктор Ткачев, житель деревни Чачково (Минская область):

После собрания выступал председатель горячей линии. И были телефоны и он сказал, что вот 70 процентов вопросов из Минска, а вот пригород – как бы не интересно, не задает вопросы. У нас вопросы есть! Я взял и позвонил!

А рассказал Виктор Игоревич о финансово непосильном, по его мнению, обслуживании канализации в родном селе. И ладно бы дорого, но заказывать «откачку» к тому же приходится у частника, а это еще на четыре умножить. Все потому, что совхозная бочка ездит, будто без водителя – когда ей вздумается!

Виктор Ткачев, житель деревни Чачково (Минская область):

То человек в отпуске, то насос ломается. Нерегулярно, они не пунктуальны. Вызовешь - могут приехать через неделю, могут приехать через две. И вот когда они не приезжают, канализация наполняется, вопрос решать же надо. Я ж не буду создавать антисанитарные условия. Куда?

Действительно – куда? – мы решили спросить и в сельсовете. «Туда» – фактически ответили нам!

Но, услышав про звонок на горячую линию, председатель Чудаков начал оправдываться не только за канализацию, но и за дороги, на всякий случай.

Иван Чудаков, председатель Горанского сельского исполнительного комитета:

Канализация находится на балансе совхоза «Белорусский». Это они должны платить за канализацию. Если я вот скажу вам, давайте с вами съездим на Кипр. А у нас нет возможности, так и с дорогами.

Отрадно, что есть возможность отремонтировать сам сельсовет. И это лишь одна из пятисот тридцати восьми историй, о которой узнали, благодаря обращению на горячую линию пятого Всебелорусского народного собрания. Ответ будет дан на каждое обращение каждому позвонившему.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Было предложение 90-летним гражданам делать определённую надбавку к пенсии. Это будем рассматривать. Было очень хорошее предложение одно: объявить 2017 - Годом семьи. Это предложение будет нами транслировано в определённом порядке. И было предложение о том, чтобы расширить категории льгот, дать льготы категории «дети войны», то есть людям, которые родились в военные годы

Василий Жарко, министр здравоохранения Республики Беларусь:

Были вопросы о ввозе незарегистрированных лекарственных средств. Индивидуально рассматривается заявление. Так, например, гражданка из Мозыря обратилась: ей было в Москве, она была на консультации с ребёнком и ей рекомендован аналоговый инсулин ультракороткого действия и пролонгированного действия. В республике данные лекарственные средства не зарегистрированы и для решения вопроса назначения указанных инсулинов ребёнок будет приглашён на заседание нашей комиссии

Александр Терехов, министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Четвёртая часть вопросов была задана и касалась вопросов приватизации жилищного фонда. По данной тематике мы выбрали 8 обращений, которые требуют немедленного рассмотрения. В течение двух дней они будут рассмотрены, заявители будут уведомлены. Рассмотрены будут с участием местных органов власти, при необходимости. И будут приняты решения, для того, чтобы люди успели реализовать своё право на приватизацию до 1 июля 2016 года.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я абсолютно поддерживаю инициативу, которая здесь высказана, надо нашим электронным средствам массовой информации предоставить возможность членам правительства, другим должностным лицам по необходимости пусть Правительство, Администрация Президента это определит и ответит на поставленные вопросы. Если в связи с вопросами есть необходимость пригласить к нам людей, значит, нужно это сделать. Всем руководителям вертикали власти вплоть до Президента страны. Чтобы люди понимали: если они задали вопрос, поставили его, то этот вопрос найдет или разрешение, или, по крайней мере, на него отреагирует власть.

Отреагируют не только на сообщения о разбитых дорогах и протекающих крышах, но и, к примеру, на звонок о маленьком выборе стержней в конкретном магазине и письмо о непомерных ценах на баню от любителя помыться с березовым веником. Горячая линия, казалось бы, работу завершила, а по сути – еще только начала. Во всех смыслах. В час дня был запланированный финиш, но никто не распрощался по сухому расписанию.