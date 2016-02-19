Новости Беларуси. Беларусь стала самым активным партнером стран Персидского залива среди государств СНГ. Об этом свидетельствует доклад Дубайской торгово-промышленной палаты. Он приурочен к Глобальному бизнес-форуму стран Содружества, который в эти дни проходит в Объединенных Арабских Эмиратах.

Согласно документу, Беларусь впереди списка, Россия занимает второе место, Узбекистан – третье.

Сообщается, что доклад будет служить дорожной картой для инвесторов из Персидского залива. В качестве ключевых направлений инвестиций называются авиация, логистика, индустрия гостеприимства, ритейл и недвижимость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.